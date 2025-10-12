वाकी मुसलपाडा येथे स्वखर्चातून सौर पथदिव्यांचे लोकार्पण
कासा, ता. १२ (बातमीदार) ः आदिवासी भागांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेहमी तत्पर असलेल्या आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी आपल्या स्वखर्चातून वाकी मुसलपाडा येथे पाच सौर पथदिव्यांची स्थापना केली. शनिवार (ता.११) या लोकार्पणामुळे परिसरात रात्रीच्या वेळी उजेडाची सुविधा उपलब्ध झाली असून, ग्रामस्थांमध्ये आनंद व समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या प्रसंगी बोलताना स्थानिक कार्यकर्त्यांनी सांगितले की, आमदार निकोले हे जनतेच्या मूलभूत गरजा ओळखून त्यावर तत्काळ कार्यवाही करतात. त्यांच्या पुढाकारातून डहाणू तालुक्यात अनेक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, वीजपुरवठा, शाळा बांधकाम आणि आरोग्यसेवा सुरू करण्यात आली असून, या उपक्रमांमुळे आदिवासी भागांच्या विकासाला नवी गती मिळाली आहे.
ग्रामस्थांनी सांगितले की, सौर पथदिवे बसवल्याने रात्री सुरक्षिततेत वाढ होईल, शाळकरी विद्यार्थी तसेच महिलांना ये-जा करणे सोपे होईल आणि गावात शिस्तबद्ध वातावरण निर्माण होईल. यामुळे गावाच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक जीवनात सकारात्मक बदल घडून येईल. या कार्यक्रमाला किसान सभा कार्याध्यक्ष व ठाणे-पालघर जिल्हाध्यक्ष कॉ. चंद्रकांत घोरखना, माजी सरपंच कॉ. भरत कान्हात, विभाग कमिटी सदस्य कॉ. राजेश दळवी, युनिट सेक्रेटरी कॉ. सुनिल वानले, विनोद कान्हात, यशवंत कोद्या आदी मान्यवर उपस्थित होते. लोकार्पण सोहळ्याला स्थानिक ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावून आमदार निकोले यांचे मनःपूर्वक आभार मानले.
