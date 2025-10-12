धातू गळतीमुळे तीन कामगार जखमी
बोईसर (बातमीदार) ः तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील विराज प्रोफाइल या लोखंडनिर्मितीच्या कारखान्यात भट्टीतील गरम धातू गळती होऊन तिघे कामगार भाजले आहेत. गुरुवारी (ता. ९) सायंकाळी झालेल्या या अपघातात वीरेंद्र (वय ५०), शिवम कुमार हे भाजले आहेत. यानंतर सर्व जखमी कामगारांना तातडीने बोईसर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. प्राथमिक उपचारानंतर वीरेंद्र आणि शिवम कुमार यांना पुढील उपचारासाठी मुंबईतील रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. या घटनेबाबत बोईसर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. कोणत्याही स्टील कंपनीच्या भट्टीतून ठिणगी उडण्याची शक्यता असते. अशाच गळतीमुळे तीन कामगारांना इजा झाली होती. त्यांच्यावर प्रथमोपचार करण्यात आले, अशी माहिती कंपनीचे सुरक्षा व्यवस्थापक सुनील कस्तुरे यांनी दिली. जखमींवर उपचार देऊन सोडण्यात आले, असे पालघर औद्योगिक आरोग्य व सुरक्षा संचालनालयाचे सहसंचालक अमोल बाईत यांनी सांगितले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.