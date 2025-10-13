महिला सक्षमीकरणाला चालना
महिला सक्षमीकरणाला चालना
पनवेल पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेत ५० टक्के आरक्षण
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) : पनवेल पंचायत समितीसाठी महिलांना ५० टक्के आरक्षण घोषित करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिला सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.
पनवेल पंचायत समितीच्या १६ प्रभागांपैकी आठ प्रभाग महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. या आरक्षणानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नामनिर्देशित प्रवर्ग तसेच सर्वसाधारण या सर्व श्रेणींमध्ये महिलांना समतोल प्रतिनिधित्व देण्यात आले आहे. त्यात सात जागा, अनुसूचित जाती-जमातींना तीन जागा, नामाप्र प्रवर्गाला चार जागा, तर सर्वसाधारण प्रवर्गाला सहा जागा राखून देण्यात आल्या आहेत. या नव्या आरक्षणामुळे पनवेल तालुक्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्व समाजघटकांना प्रतिनिधित्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पाली देवद अनुसूचित जाती स्त्रीसाठी राखीव झाला आहे. नेरे आणि चिंध्रण हे अनुक्रमे अनुसूचित जमाती स्री आणि अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाले आहेत. वडघर, कोन नागरिकांचा मागास प्रवर्ग स्त्रीसाठी, तर पळस्पे, करंजाडे हे नागरिकांचा मागास प्रवर्गसाठी राखीव झाले आहेत. वावंजे, आदई, वहाळ, वावेघर, आपटा हे सर्वसाधारण, तर विचुंबे, पोयंजे, गव्हाण, केळवणे हे गण सर्वसाधारण स्री प्रवर्गासाठी राखीव झाले आहेत.
-------------------------------------
इच्छुकांचे धाबे दणाणले
जिल्हा परिषद गटामध्ये पनवेल तालुक्यातील आठपैकी वावंजे आणि वावेघर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलांसासाठी राखीव, तर केळवणे हा नागरिकांचा मागास प्रवर्गासाठी राखीव आहे. नेरे गट अनुसूचित जमातीसाठी राखीव झाला आहे. पाली देवद हा गट अनुसूचित जाती महिलासाठी राखीव झाला आहे. पळस्पे, वडघर आणि गव्हाण हे सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव झाले आहेत. यामुळे इच्छुकांचे धाबे दणाणले आहेत.
