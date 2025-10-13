पनवेलमध्ये ‘जंगलाचा वाढदिवस’
पनवेलमध्ये ‘जंगलाचा वाढदिवस’ उत्साहात
रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सेंट्रलच्या उपक्रमाला प्रतिसाद
पनवेल, ता. १३ (बातमीदार) : शहराच्या मध्यभागी महानगरपालिका आणि रोटरी क्लब ऑफ सेंट्रल यांच्या संयुक्त विद्यमाने तीन वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेल्या घनदाट जंगल प्रकल्पाचा तिसरा वर्धापनदिन सोमवारी (ता. १३) उत्साहात साजरा करण्यात आला. या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते केक कापून प्रकल्पाचा वाढदिवस साजरा केला.
कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी खासदार लोकनेते राम ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, माजी आमदार बाळाराम पाटील, विस्टा फूडचे संचालक भूपिंदर सिंग, सल्लागार चंद्रशेखर सोमण, अतिरिक्त आयुक्त गणेश शेट्ये, उपायुक्त विधाते, उपायुक्ता रुपाली माने आदी मान्यवर उपस्थित होते. माजी नगराध्यक्ष जे. एम. म्हात्रे, माजी महापौर डॉ. कविता चौतमल, रामदास शेवाळे यांसह सर्व रोटरी सदस्य, एन्स प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
लोकसहभागातून साकार
कार्यक्रमाच्या वेळी उपस्थित मान्यवरांनी जंगल प्रकल्पाची पाहणी करून त्यातील समृद्ध हरित पट्टा आणि स्वच्छतेचे कौतुक केले. रोटरी क्लब ऑफ पनवेल सेंट्रलच्या या हरित उपक्रमाचे सर्वांनी एकमुखाने अभिनंदन केले. शहराच्या मध्यवर्ती भागात उभारलेला हा जंगल प्रकल्प नागरिकांच्या लोकसहभागातून साकार झाल्याने तो पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत विकासाचे उत्तम उदाहरण ठरत आहे. या प्रकल्पामुळे पनवेल शहराच्या हरित फुप्फुसात भर पडली असून, नागरिकांना नैसर्गिक वातावरणाचा अनुभव घेण्यासाठी एक नवीन ठिकाण उपलब्ध झाले आहे. कार्यक्रमाचा समारोप उपस्थित मान्यवरांच्या शुभेच्छा संदेशांसह झाला. उपस्थितांनी पुढील काळातही अशा पर्यावरणपूरक उपक्रमांना चालना देण्याचे आवाहन केले आहे.
