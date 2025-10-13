नगराध्यक्षपदासाठी महिला आरक्षणानंतर राष्ट्रवादीत रस्सीखेच
शिवसेना शिंदे गट ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत
रोहा, ता. १३ (बातमीदार) : रोहा अष्टमी नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदासाठी महिला (ओबीसी) आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर स्थानिक राजकारणात नवीन समीकरणे आकार घेत आहेत. पुरुष इच्छुकांचा हिरमोड झाला असला तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात महिला उमेदवारांमध्ये इच्छुकतेची चुरस वाढली आहे, तर दुसरीकडे शिंदे गटाची शिवसेना सध्या ‘वेट अँड वॉच’च्या भूमिकेत राहून राष्ट्रवादीच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून वनश्री समीर शेडगे, समिधा मिलिंद आष्टीवकर, पूजा संतोष पोटफोडे, मानसी मयूर दिवेकर आणि हर्षदा महेंद्र गुजर या पाच महिला संभाव्य उमेदवारांच्या नावांची जोरदार चर्चा आहे. या सर्वच महिला सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय असून, स्थानिक पातळीवर त्यांचा चांगला प्रभाव आहे. माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे यांच्या कन्या वनश्री शेडगे यांचे नाव अग्रस्थानी आहे. त्यांनी आपला राजकीय वारसा जपत समाजसेवेत सक्रिय सहभाग घेतला आहे. शिक्षण आणि व्यक्तिमत्त्व या दोन्ही गुणांमुळे पक्षातील युवा कार्यकर्त्यांचा पाठिंबा त्यांना मिळत आहे, तर दुसरीकडे माजी नगराध्यक्ष समीर शेडगे यांची बहीण समिधा मिलिंद आष्टीवकर यांचेदेखील नाव चर्चेत आहे. महिलावर्गापासून प्रत्येक घरातील सदस्यांना नावानिशी ओळखणे ही समिधा आष्टीवकर यांची जमेची बाजू आहे, तर गरजू नागरिकांना मदतीचा हात देणाऱ्या पूजा पोटफोडे या समाजकार्यातून स्वतःची ओळख निर्माण करणाऱ्या कार्यकर्त्या आहेत. मानसी दिवेकर या साईभक्त व महिलांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्या असून, त्यांना शहरात चांगला जनाधार आहे. तसेच हर्षदा गुजर, माजी उपनगराध्यक्ष महेंद्र गुजर यांच्या पत्नी, या मनमिळाऊ व शांत स्वभावाच्या असून, व्यापारीवर्गात त्यांचे मोठे नेटवर्क आहे. दुसरीकडे शिंदे गटाकडून अनिता प्रकाश कोळी यांचे नाव चर्चेत असून, त्यांचे शिक्षण एम. कॉम आहे. त्या उद्योजक, शांत आणि दानशूर स्वभावाच्या असल्याने जनतेत त्यांचा चांगला प्रतिसाद आहे. शिवसेना सध्या आपले पत्ते उघड न करता योग्य वेळी नवीन चेहऱ्याला संधी देईल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, मंत्री भरत गोगावले आणि आमदार महेंद्र दळवी यांनी रोह्याकडे लक्ष केंद्रित केले असून, पक्षप्रवेशांच्या मालिकेद्वारे ते विरोधकांना धक्का देत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते खासदार सुनील तटकरे यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षानेही आपली ताकद टिकवण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. आगामी रोहा नगरपालिकेची निवडणूक महिला आरक्षणामुळे अधिक रंगतदार होणार असून, राष्ट्रवादी व शिवसेना यांच्यात थेट चुरस पाहायला मिळेल, अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत.
