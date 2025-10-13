खुडेद पैकी वैतागवाडी पेसा ग्रामसभेचा पहिला वर्धापन दिन उत्साहात
विक्रमगड (बातमीदार) ः खुडेद पैकी वैतागवाडी या पेसा घोषित गावाने स्वतंत्र ग्रामसभा म्हणून यशस्वीरीत्या एक वर्ष पूर्ण केल्याबद्दल ग्रामसभा कार्यालयात वर्धापनदिन सोहळा उत्साहात साजरा करण्यात आला. या सोहळ्यात मागील वर्षाच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला आणि पुढील वर्षाच्या विकास योजनांची दिशा निश्चित करण्यात आली.
मागील एका वर्षात ग्रामसभेने घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयांचा आणि झालेल्या विकासकामांचा तपशीलवार आढावा या वेळी सादर करण्यात आला. आगामी वर्षासाठीच्या विकास योजनांवर आणि उद्दिष्टांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. गावाचा शाश्वत विकास साधण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज व्यक्त करण्यात आली. ग्रामविकासासाठी सक्रियपणे योगदान देणाऱ्या आणि ग्रामसभेला बळकट करणाऱ्या नंदा पाटारा, नीलेश पांढरा आणि दिनकर चौधरी या कार्यकर्त्यांचा सत्कार करून त्यांच्या कार्याची प्रशंसा करण्यात आली.
या वेळी बोलताना वैतागवाडी ग्रामसभेचे अध्यक्ष भारत पाटारा यांनी म्हणाले की, स्वतंत्र ग्रामसभा म्हणून मिळालेला हा अधिकार केवळ एक वर्षाचा टप्पा नाही, तर तो आपल्या सामूहिक शक्तीचा आणि लोकशाहीचा विजय आहे. पुढील वर्षात अधिक सक्रिय होऊन पेसा, वनहक्क आणि रोजगार हमी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावर आमचा भर राहील, असे त्यांनी सांगितले.
