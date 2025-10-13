बाजारपेठा दिवाळीसाठी सजल्या
दिवाळीसाठी बाजारपेठा सजल्या
नवी मुंबईकरांकडून विविध वस्तूंची खरेदी सुरू
वाशी, ता. १३ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील बाजारपेठा आता दिवाळीच्या उत्साहाने उजळल्या आहेत. बाजारात निरनिराळ्या रंगाच्या पणत्या, रांगोळी, आकाश कंदील, फटाके, सुंगधी उटणे, लाइटिंग माळा आणि फराळाचे पदार्थ सजले आहेत. नागरिकांनी दिवाळीच्या खरेदीस सुरुवात केली असून, बाजारपेठेत गर्दी वाढू लागली आहे.
पारंपरिक मातीच्या पणत्या तसेच चिनी मातीच्या डिझाइनिंग पणत्या मोठ्या प्रमाणात बाजारात दाखल झाल्या आहेत. पारंपरिक मातीच्या पणत्यांची किमत २५ ते ३० रुपये डझन, तर चिनी मातीच्या पणत्यांची ४० ते ६० रुपये डझन आहे. याशिवाय डेकोरेटिव्ह पणत्यादेखील उपलब्ध आहेत, ज्या २० रुपये दोन या दरात विकल्या जात आहेत. नागरिकांचा कल पारंपरिक आणि आकर्षक डिझाइनिंग पणत्यांकडे अधिक आहे. दिवाळीच्या शुभस्मरणासाठी रांगोळीचे विशेष महत्त्व असते. अनेक गृहिणींना वेळेअभावी पारंपरिक रांगोळी काढता येत नाही, त्यामुळे रेडीमेड रांगोळी बाजारात दाखल झाली आहे. रंगीबेरंगी खड्यांचा व मण्यांचा वापर करून तयार केलेल्या रांगोळ्या अल्पावधीत लोकप्रिय ठरल्या आहेत. बाजारात विविध डिझाइनच्या गोलाकार जाळ्या विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत, ज्यामध्ये मोर, पावले, देवी-देवता, फळे, वेली इत्यादी डिझाइन उपलब्ध आहेत.
.................
अभ्यंगस्नानासाठी उटण्यासह तेलाची उपलब्धता
दिवाळीनिमित्त अभ्यंगस्नानासाठी आवश्यक उटणे, साबण व आयुर्वेदिक तेल बाजारात दाखल झाले आहेत. बावचा, वाळ, मुलतानी माती, गुलाबपाणी, आंबे हळद, मजिष्ठा, तुळस अशा वनस्पतींच्या मिश्रणाने तयार केलेल्या सुगंधी तेलांचे १०० मिली बाटली १५० रुपयांपर्यंत उपलब्ध आहेत.
.................
आकर्षक आकाश कंदिलांचा बाजारात प्रवेश
पारंपरिक आकाश कंदिलासोबत चायना मेड आकाश कंदीलदेखील बाजारात दाखल झाले आहेत, मात्र देशी बनावटीच्या आकर्षक कंदिलांकडे ग्राहकांचा कल अधिक आहे. प्लॅस्टिकचे साधे कंदील ५० रुपयांपासून, तर चायना कंदील १५० रुपयांपासून विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. तसेच फिरकी, चांदणी, झालर या प्रकारच्या कंदिलांचीही बाजारात मोठी गर्दी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.