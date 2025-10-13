मुंबई-पुणे महामार्गावर अपघातात एक ठार
मुंबई-पुणे महामार्गावर अपघातात एक ठार
खालापूर, ता. १३ (बातमीदार) ः लोखंडी कॉइल घेऊन जाणारा ट्रेलर अनियंत्रित होऊन विरुद्ध दिशेला गेल्याने झालेल्या अपघातात रशीद अब्दुल रजपूत (वय ४३, रा. शिळफाटा, खोपोली) याचा जागीच मृत्यू झाला. या अपघातात आणखी एक जण जखमी झाला आहे.
पनवेलहून खोपोलीच्या दिशेने लोखंडी काॅइल घेऊन जाणारा ट्रेलर सोमवारी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास वावंढळ गावाच्या हद्दीतून जात असताना चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने तो दुभाजक तोडून विरुद्ध बाजूला मुंबई लेनमध्ये घुसला. त्याचदरम्यान तिथे दुचाकी उभी करून थांबलेल्या रशीदला जोरदार धडक देत समोरून येणाऱ्या टेम्पोला ट्रेलर जोरदार धडकला. या धडकेत रशीदचा जागीच मृत्यू झाला. टेम्पो आणि ट्रेलर दोन्ही रस्त्यावर पलटी झाल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली. अपघाताची घटना समजताच खालापूर पोलिस उपनिरीक्षक शिवाजी जुंदरे पथकासह तातडीने घटनास्थळी पोहोचले. जखमी टेम्पोचालकावर उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर क्रेन वेळेवर न आल्याने मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. ट्रेलरचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.