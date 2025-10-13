आमदार पाटील यांच्याकडे खंडणी मागणारा जेरबंद
आमदार पाटील यांच्याकडे खंडणी मागणारा जेरबंद
तो प्रकार हनी ट्रॅपचा नव्हताच
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १३ : चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे अपक्ष आमदार आणि ठाणेकर असलेले शिवाजी पाटील यांच्या व्हाट्सॲपवर अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून ५ ते १० लाखांची मागणी करणाऱ्या कोल्हापूर येथील मोहन ज्योतिबा पवार (वय २६) याला ठाणे शहर दलाच्या चितळसर पोलिसांनी अटक केली. त्याला येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे.
आरोपीने गुन्ह्याची कबुली दिली असून हा हनी ट्रॅपचा प्रकार नसून तो खंडणीचा प्रकार असल्याची माहिती वागळे इस्टेट परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त प्रशांत कदम यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली. चंदगड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार पाटील यांनी चितळसर पोलिसांना दिलेल्या तक्रारीत, त्यांना नेहा पवार नामक एक महिला व्हाट्सॲपवर चॅट करीत अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून पाच ते दहा लाख रुपयांची मागणी करीत होतीस असे म्हटले आहे. सुरुवातीला हा हनी ट्रॅपचा प्रकार असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत होती. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. दरम्यान गुन्हा दाखल झाल्यानंतर कोल्हापूर पोलिसांनी मोहन याला ताब्यात घेतले होते. त्यानंतर कोल्हापूर पोलिसांनी त्याला ठाणे पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दाखल गुन्ह्याप्रमाणे त्याला १२ ऑक्टोबरला अटक करून ठाणे न्यायालयात हजर केले असता, त्याला १५ ऑक्टोबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहे. नेहा पवार नावाची कोणी महिलाच नसून मोहन याने त्या नावाचा वापर केला, असेही पोलिसांनी सांगितले.
...
दिवाळी झाली होती भेट
अटकेतील मोहन हा मागच्या दिवाळी आमदार पाटील यांच्या घरी गेला होता. त्या वेळी आमदारांचा मोबाईल त्याने घेतला होता. आमदारांनी नोकरी लावण्याचे आश्वासन त्याला दिले होते. बीएससी झालेल्या या तरुणाने एका महिलेच्या आधारकार्डचा वापर केला. त्या महिलेची चौकशी केली जाणार आहे. ठाणे पोलिसांचे पथक ११ ऑक्टोबरला कोल्हापूर रवाना झाले होते. आरोपीला कोल्हापूर पोलिसांच्या ताब्यातून घेऊन १२ ऑक्टोबरला ठाण्यात परतले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.