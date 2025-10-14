गांजा विक्रीचा डाव फसला
सीबीडीमध्ये पाच जणांविरोधात गुन्हा दाखल
नवी मुंबई, ता. १४ (वार्ताहर): सीबीडी-बेलापूर परिसरातील टाटानगर झोपडपट्टीमध्ये १ लाख ३१ हजारांचा १.३१२ किलो गांजा नवी मुंबई पोलिसांच्या अमली पदार्थ विरोधी कक्षने जप्त केला आहे. पण कारवाईदरम्याने चौघेजण पळुन जाण्यात यशस्वी झाले आहेत.
सीबीडी सेक्टर-१० मधील टाटानगर झोपडपट्टीमध्ये काही व्यक्ती राहत्या घरातून गांजाची विक्री करत असल्याची माहिती अमली पदार्थ विरोधी कक्षाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे अमली पदार्थ विरोधी पथकाने शनिवारी (ता.११) सायंकाळी टाटा नगरमधील झोपडपट्टीमध्ये धाड टाकली होती. पोलिसांनी घराची झडती घेतली असता १.३१२ किलो वजनाचा १ लाख ३१ हजारांचा गांजा आढळुन आला. पण विशाल घोडे, किसन घोडे, द्वारका घोडे तिघेजण अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले. या आरोपींना दीपाली घोडे, अबिदा शेख या दोन महिला मदत करत असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्यामुळे सीबीडी पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायदा १९८५ चे कलम ८(क), २०(ब)(२)(ब), २९ तसेच बी.एन.एस. कायदा २०२३चे कलम १११ अन्वये सर्वांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
