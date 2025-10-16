संशयास्पद देयकांची तपासणी करावी
विरार, ता. १६ (बातमीदार) : महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांनी त्यांच्या कार्यकाळात दिलेल्या बांधकाम परवानगी, तसेच भोगवटा प्रमाणपत्र आणि अन्य विभागांतील कामांची अदा केलेली देयके याबाबत तपास करून संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी माजी सभापती सुदेश चौधरी यांनी ईडीनंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली आहे.
अनिलकुमार पवार, तसेच इतर अधिकाऱ्यांनी केलेले हे भ्रष्टाचार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे या प्रकरणांचा तपास व्हावा. त्यांनी आतापर्यंत जमवलेल्या बेकायदा मालमत्ता व रकमेचा तपास करण्यात यावा, तसेच बदली झाल्यानंतरही त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी सुदेश चौधरी यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी पोलिस महासंचालकांना तक्रार अर्ज सादर केला आहे.
महापालिका आयुक्तपदावर नियुक्ती झाल्यापासून अनिलकुमार पवार यांची कारकीर्द वादग्रस्त राहिलेली होती. त्यांच्या नियमबाह्य नियुक्ती व बढतीवर शंका उपस्थित करण्यात आली होती. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली होती. याच काळात शहरात अनधिकृत बांधकामेही मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. उच्च न्यायालयातही पालिकेने याबाबत कबुली दिली आहे. त्यांच्या कार्यकाळात ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतीच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. शहरात फेरीवाल्यांची संख्या त्यांच्याच कार्यकाळात वाढली होती. प्रशासकीय राजवट असल्याने अधिकारीच जनतेला खुलेआम लुटत असल्याच्या नागरिक व लोकप्रतिनिधींच्या तक्रारी होत्या, मात्र या तक्रारींना त्यांनी न्याय दिलेला नव्हता. त्यांच्या कार्यकाळातील अनेक प्रकरणांतील न्यायालयीन दावे आजही प्रलंबित राहिलेले आहेत, असे चौधरी यांनी म्हटले आहे.
