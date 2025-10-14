फुकटचा रेल्वे प्रवास भोवला
फुकटचा रेल्वे प्रवास भोवला
महिनाभरात पंधराशे जणांना चार लाखांचा दंड
नवीन पनवेल, ता. १४ (बातमीदार)ः सणासुदीच्या काळात रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या वाढते. याच काळात विनातिकीट प्रवास करणाऱ्यांची संख्यादेखील वाढत असल्याने पनवेल रेल्वे विभागाकडून विशेष मोहीम राबवताना महिनाभरात पंधराशे जणांकडून ४ लाख ९१ हजारांचा दंड वसूल केला.
सणांच्या काळात रेल्वेला गर्दी वाढत असल्याने प्रवाशांना सुरक्षित आणि आरामदायी प्रवासासाठी पनवेल रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांसाठी सुविधा उपलब्ध केल्या आहेत. याच अनुषंगाने सप्टेंबरमध्ये विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात विशेष धडक मोहीम राबवण्यात आली होती. या वेळी पंधराशे प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई करताना तब्बल ४,९१,७२० रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. पनवेल स्थानकातील नऊ तिकीट तपासणी कर्मचारी तसेच आरपीएफ कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने ही मोहीम राबवली जात आहे. या वेळी रेल्वेने प्रवास करणाऱ्यांनी वैध प्रवास तिकिटांसह प्रवास करावा. तसेच दंडात्मक शुल्क टाळण्यासाठी तिकीट खरेदी करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.
-----------------------------------------
झटपट तिकिटासाठी विविध पर्याय
पनवेल रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांना झटपट तिकीट काढता यावे, यासाठी स्थानकातील खिडक्यांसह एटीव्हीएम, मोबाईल तिकिटाचा पर्याय उपलब्ध केला आहे. तरीही काही प्रवासी विनातिकीट प्रवास करत असल्याने अशा प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे.
-------------------------------------
अशा प्रकारची तिकीट तपासणी मोहीम सातत्याने सुरू असते. प्रवाशांनी योग्य तिकीट घेऊनच प्रवास करावा अन्यथा रेल्वे कायद्यांतर्गत दंडाच्या कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाऊ लागू शकते.
- आर. के. नायर, मुख्य तिकीट निरीक्षक, पनवेल रेल्वेस्थानक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.