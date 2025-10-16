मत्स्य खात्यातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार
विरार, ता. १६ (बातमीदार) : पर्ससीन, एलईडी यासारखी बेकायदा मासेमारी, अनुदानित डिझेल या माध्यमातून मत्स्यखात्यात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार सुरू असल्याचा दावा महाराष्ट्र प्रदेश फिशरमन काँग्रेसचे मुख्य समन्वयक मिल्टन सौदिया यांनी करत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक संजीव कुमार सिंघल यांची वरळी येथील मुख्यालयात भेट घेतली. मत्स्यखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी सहकार्य करत नसल्यामुळे लाचखोरीत रंगेहात पकडलेल्या अधिकाऱ्यांविरोधात आरोपपत्र दाखल होत नसल्याबद्दल तीव्र नाराजी सौदिया यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या जलधी क्षेत्रात पर्ससीन आणि एलईडी यासारख्या मासेमारीला बंदी आहे. करंजा, अलिबाग येथील भांडवलदार ट्रॉलिंग मासेमारीचा परवाना असताना बोटींवर बेकायदा मासेमारीची यंत्रणा अधिष्ठापित करून पर्ससीन, एलईडी मासेमारी करत आहेत. मच्छीमार बोटींना अनुदानित डिझेल कोटा मंजूर करताना स्थानिक परवाना अधिकाऱ्याने बोटीची पाहणी करून बोटींवर बेकायदा मासेमारीची यंत्रणा अधिष्ठापित नसल्याची खात्री करावयाची असते. मात्र, मत्स्यखात्यातील अधिकारी याकडे दुर्लक्ष करतात. सरकारचे अनुदानित डिझेल पर्ससीन, एलईडी यासारख्या बेकायदा मासेमारीला वापरले जाते. याकडे अधिकारी दुर्लक्ष करत असल्याचा दावा मिल्टन सौदिया यांनी केला आहे.
लाचखोरांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी लागते. यासाठी आवश्यक प्रस्ताव मत्स्यखात्याला सादर केला आहे, अशी माहिती सिंघल यांनी दिल्याचे सौदिया यांनी सांगितले.
