रबाले टी जंक्शन ते दिवा गाव सर्कल पर्यत चा रस्त्याचा प्रवास हुणार सुसहय
रबाळे-दिवा मार्ग होणार सुसह्य
पालिकेचा रस्ता काँक्रीटीकरणाचा निर्णय; वाहनचालकांना दिलासा
वाशी, ता. १४ (बातमीदार) ः रबाळे टी जंक्शन ते दिवा गाव सर्कल मार्गावर पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले होते. यामुळे वाहतुकीचा वेगही मंदावला असून, छोटे-मोठे अपघातदेखील होण्याचे प्रकार घडले होते. यामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. यामुळे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची मागणी वाहनचालकांकडून करण्यात येत होती. अखेर नवी मुंबई पालिकेने रबाळे टी जंक्शनपासून दिवागाव सर्कलपर्यंतच्या रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाहनचालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
ऐरोली-मुलुंड पुलांवरून ठाणे-बेलापूर मार्गाकडे त्याचप्रमाणे ठाणे-बेलापूर मार्गावरून ऐरोली-मुलुंड पुलाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण केले आहे, पण रस्त्यांच्या किनारी असणाऱ्या डांबरी पट्ट्यामुळे पावसाळ्यात खड्डे पडत आहेत. उरण-जेएनपीएकडून मुंबई मार्गे गुजरातला जाणारी वाहने ही रबाळे टी जंक्शनपासून ऐरोली-मुलुंड पुलावरून जातात. अवजड वाहने या मार्गे जात असल्यामुळे रस्त्यांना खड्डे पडतात. पालिकेकडून पावसाळ्याच्या कालावधीत या रस्त्यांना पेव्हरब्लॉक आणि डांबराचा मुलामा देण्याचा प्रयत्न केला होता. तरीही या रस्त्यांना खड्डे पडत असल्याने वाहनचालकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. या खड्ड्यांमुळे वाहतूक कोंडी होऊन पाच मिनिटांच्या प्रवासासासाठी अर्धा तास लागत होता. यामुळे या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याची मागणी वाहनचालकांकडून करण्यात येत होती. अखेर पालिकेकडून डांबरी पट्ट्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांची निविदादेखील काढण्यात आली आहे, तर आता या कामांची लवकरच वर्कऑर्डर देण्यात येणार आहे. त्यामुळे या रस्त्यांचे काम झाल्यांनतर वाहनचालकांना दिलासा मिळणार आहे
ऐरोली-मुलुंड पुलाकडे जाणाऱ्या डांबरी पट्ट्यांना खड्डे पडत होते. या खड्ड्यांमुळे या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्याचा निर्णय घेतला असून, याची निविदा काढण्यात आली आहे. लवकरच हे काम सुरू होईल.
- संजय पाटील, कार्यकारी अभियंता, ऐरोली
