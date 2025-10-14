''कॅग''द्वारे सरकारी विभागांचे लेखापरीक्षण करा
राष्ट्रवादीचे नोवेल साळवे यांची मागणी; माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करण्याची विनंती
कल्याण, ता. १४ (वार्ताहर) : महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी विभागांचे केंद्रीय नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्यामार्फत जनहित लेखापरीक्षण (पब्लिक इंटरेस्ट ऑडिट) करून त्याची माहिती सार्वजनिक माहितीसाठी पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाचे माजी प्रदेश सचिव नोवेल साळवे यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक के. संजय मूर्ती यांना पत्र पाठवले आहे.
कल्याण-डोंबिवलीसह राज्यातील नागरी विकास प्रशासन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग अशा अनेक सरकारी विभागांमधील भ्रष्टाचारामुळे राज्यातील जनता त्रस्त आहे. नागरी विकास प्रशासनामध्ये महानगरपालिका आणि नगरपालिकांचा समावेश आहे. या संस्थांमधील मोठ्या भ्रष्टाचारामुळे नागरिकांना स्वच्छ पाणी, आरोग्यसेवा, चांगले रस्ते अशा मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप साळवे यांनी पत्रात केला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचारावर बोट ठेवत त्यांनी म्हटले आहे, की महाराष्ट्रातील बहुतेक रस्ते खराब स्थितीत असून, खड्डे पडले आहेत. यामुळे वाहन चालवणे कठीण झाले आहे. यासह आरोग्य विभाग, वीज विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तसेच इतर प्रशासकीय विभागांमध्येही भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर पसरल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
महाराष्ट्रातील लोक त्यांच्या कष्टाचे पैसे कराच्या स्वरूपात सरकारला देतात. त्या बदल्यात प्रशासनाची नैतिक जबाबदारी आहे की त्यांनी नागरिकांना मूलभूत सुविधा प्रामाणिकपणे पुरवाव्यात. महाराष्ट्रातील अशा घोटाळ्यांवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अंदाज समितीकडून या बाबींकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोपही साळवे यांनी केला आहे. त्यामुळे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच महाराष्ट्र विधानसभेच्या अंदाज समितीने या बाबींची सखोल चौकशी करावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी. तसेच ही सर्व लेखापरीक्षण माहिती पोर्टलवर उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी नोवेल साळवे यांनी केली आहे.
