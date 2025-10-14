दिवाळी खरेदीसाठी क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये गर्दी
कुलाबा, ता. १४ ः क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये दिवाळी खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांची गर्दी उसळली आहे. गृहसजावटीसाठी आणि शोभेच्या वस्तूंचे अनेक पर्याय या बाजारात उपलब्ध आहेत. होलसेल दराने साहित्य मिळत असल्यामुळे मुंबईकरांचा खरेदीसाठीची पहिली पसंत कायम क्रॉफर्ड मार्केटला राहिली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, अगदी राजस्थान, गुजरातमधून व्यापारी येथे होलसेल खरेदीसाठी येतात.
दिवाळीचा सण तोंडावर येताच दक्षिण मुंबईतील क्रॉफर्ड मार्केटमधील सर्वच रस्ते गर्दीने फूलू लागले आहेत. रंगीबेरंगी विजेच्या माळा, विविध रंग व डिझाइनच्या लाइटिंग, एलईडी दिवे, लोंबकळणाऱ्या माळा, पणत्या आणि दिवे, मातीच्या पारंपरिक पणत्या, डिझायनर पणत्या, पाण्यावर चालणारे दिवे, कंदील आणि मेणबत्त्या, तोरण, दरवाजावर लावण्यासाठी फुलांचे, मोत्यांचे आणि कापडी तोरण या बाजारात अगदी स्वस्त दरात मिळतात. याशिवाय आकाशकंदील, रांगोळीचे साहित्य, साचे नागरिक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करत आहेत.
स्वस्त दरातील ड्रायफ्रूट्सचे पॅक, चॉकलेट्स, लहान मुलांसाठी खेळणी आणि इतर वस्तू गिफ्टच्या स्वरूपात मिळतात. लोहार चाळ आणि मंगलदास मार्केटच्या आसपासचा परिसर सजावटीच्या वस्तूंसाठी विशेष प्रसिद्ध आहे. खरेदी करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांमुळे या ठिकाणी वाहतुकीची मोठ्या प्रमाणावर कोंडी होते. जे. जे. उड्डाणपूल, पोलिस मुख्यालयाचा परिसर लोकमान्य टिळक मार्ग व लोहार चाळ येथील मुख्य रस्ता येथे वाहतूक कोंडी होत आहे.
दरवर्षीप्रमाणे या वेळीदेखील दिवाळी खरेदीसाठी मार्केटमध्ये आलो आहे. रंगीबेरंगी एलईडी लाइट्स घेऊन जात आहे. आम्ही चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घातला आहे.
- संतोष घरत, मुंबईकर
या ठिकाणी साहित्य खरेदीचे अनेक स्वस्त पर्याय उपलब्ध आहेत, मात्र मार्केटमध्ये गर्दी आहे, त्यामुळे आपल्या किमती वस्तूंची देखभाल स्वतःच करावी लागते.
- रवींद्र जैन, ग्राहक
