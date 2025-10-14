महाराष्ट्र राज्य बॅडमिंटन स्पर्धेत रायगड संघाच्या मुलींची चमकदार कामगिरी: अंडर १७ मध्ये विजेतेपद..
बॅडमिंटन स्पर्धेत रायगड संघाची चमकदार कामगिरी
अंडर १७ मध्ये विजेतेपद..
नवीन पनवेल, ता. १४ (बातमीदार) ः राज्य बॅडमिंटन स्पर्धेत रायगडच्या अंडर - १७ मुलींनी चमकदार कामगिरी करत विजेतेपद पटकावले. बॅडमिंटन ऑर्गनायझेशन ऑफ रायगड मुलींच्या संघाने योनॅक्स-सनराई आमदार अरुण बालभिमराव जगताप स्मृती महाराष्ट्र सब-ज्युनिअर आंतर जिल्हा (अंडर १७ आणि अंडर १५ व अंडर १७) राज्य बॅडमिंटन अजिंक्यपद स्पर्धेत उल्लेखनीय कामगिरी केली. ही स्पर्धा अहिल्यानगर येथे नुकतीच पार पडली.
या स्पर्धेत रायगड संघाकडून उत्कृष्ट कौशल्य, संघभावना आणि जिद्दीचे अनोखे दर्शन झाले. या खेळाडूंमध्ये गाथा सूर्यवंशी, अनुष्का एप्टे, आयुषी निरवाण, ऋधिमा म्हात्रे, अनरिया सिंग आणि अनन्या सिंग यांचा समावेश होता. या यशामागे प्रशिक्षक श्रीशैल मिटकरी आणि संघव्यवस्थापक प्रशांत मुखर्जी यांचे मार्गदर्शन आणि मेहनत मोलाची ठरली. संघाच्या या उल्लेखनीय यशाबद्दल माजी खासदार लोकनेते राम ठाकूर, आमदार प्रशांत ठाकूर, बॅडमिंटन ऑर्गनायझेशन ऑफ रायगडचे अध्यक्ष परेश ठाकूर, उपाध्यक्ष रविंद्र भगत, शिवकुमार करयिल यांनी अभिनंदन केले.
