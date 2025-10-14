अवैध गावठी बनावटीच्या पिस्तूलासह आरोपीला अटक
अवैध गावठी बनावटीच्या पिस्तुलासह आरोपीला अटक
शहापूरमध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेची कारवाई; ५१ हजारांचा मुद्देमाल जप्त
शहापूर, ता. १४ (वार्ताहर) : कोणताही शस्त्र परवाना नसताना एक गावठी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस बाळगणाऱ्याला ठाणे ग्रामीण स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ताब्यात घेऊन कारवाई केली आहे. ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी आणि अप्पर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल यांनी अवैध धंदे, अग्निशस्त्रे बाळगणाऱ्यांविरुद्ध आणि फरार आरोपींविरुद्ध प्रभावीपणे कारवाई करण्याचे सक्त आदेश दिले होते. त्यानुसार स्थानिक गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संदीप गीते यांनी तयार केलेल्या पथकांनी गुप्त माहितीदाराकडून अवैध पिस्तूल बाळगणाऱ्या व्यक्तीची माहिती मिळवली.
प्राप्त माहितीची पडताळणी करून पथकाने मंगळवारी (ता. १४) शहापूरजवळील चेरपोली गावाच्या हद्दीतील ‘बाबाचा ढाबा’समोरील मैदानातून दिलनवाज उर्फ दिलावर मोहम्मद शेख (वय ४५, रा. वाफेपाडा) याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली असता, त्याच्याजवळ शस्त्र परवाना नसतानाही एक गावठी बनावटीचे पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस असा एकूण ५१ हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल विनापरवाना आढळला. त्यामुळे जिल्हाधिकारी, ठाणे यांच्या मनाई आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी त्याला ताब्यात घेण्यात आले. स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस हवालदार संतोष सुर्वे यांच्या फिर्यादीवरून शहापूर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुन्ह्याचा अधिक तपास शहापूर पोलिस करत आहेत.
