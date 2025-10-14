विद्यार्थी गुणगौरव सोहळा उत्साहात
विद्यार्थी गुणगौरव सोहळा उत्साहात
टिटवाळा, ता. १४ (वार्ताहर) : आदिवासी सामाजिक फाउंडेशन, मांडा-टिटवाळा यांच्या वतीने विद्यार्थी गुणगौरव व प्रतिष्ठित समाजबांधव सन्मान समारंभ आणि करिअर मार्गदर्शन कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात व थाटामाटात पार पडला. समाजातील विद्यार्थ्यांचा सन्मान आणि गुणवंतांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने आयोजित या कार्यक्रमातून समाजात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण झाली.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे माजी उपमहापौर व नगरसेवक, आदिवासी सामाजिक फाउंडेशनचे संस्थापक अध्यक्ष बुधाराम सरनोबत यांच्या पुढाकाराने या उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांच्या नेतृत्वामुळे शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्तींना या व्यासपीठावर सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रमाचे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून प्रा. संतोष भारमळ आणि प्रा. सोमनाथ कातडे उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांना यशस्वी आयुष्याचा मंत्र देत, मेहनत, संयम आणि शिक्षणाच्या बळावर समाज उन्नतीचे ध्येय साध्य करण्याचे आवाहन केले. या वेळी प्रमुख पाहुण्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना सांगितले की, केवळ गुणवंत ठरणे पुरेसे नाही, तर समाजासाठी जबाबदार नागरिक बनणे हाच खरा गुणगौरव आहे. कार्यक्रमादरम्यान उपस्थित विद्यार्थी, पालक आणि समाजबांधवांनी प्रेरणादायी वक्तव्यांचा मनापासून लाभ घेतला.
सुसज्ज व्यासपीठ आणि उत्साही वातावरणात पार पडलेला हा कार्यक्रम टिटवाळा परिसरातील सामाजिक ऐक्याचा एक आदर्श ठरला. समारोप प्रसंगी बुधाराम सरनोबत यांनी उपस्थित सर्व मान्यवर, विद्यार्थी आणि कार्यकर्त्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले. आगामी काळात शिक्षण, संस्कार आणि समाज उन्नती यांना केंद्रस्थानी ठेवून आणखी उपक्रम राबवण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. या कार्यक्रमास विविध समाजघटक, शैक्षणिक क्षेत्रातील मान्यवर, पालक आणि नागरिकांनी उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.