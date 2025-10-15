पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी भेट
पालिका कर्मचाऱ्यांसाठी दिवाळी भेट
२० हजार रुपयांचा बोनस जाहीर
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिका कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाच्या दिवाळीत २० हजार रुपये बोनस मिळणार असल्याची माहिती परिवहन कर्मचारी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील यांनी दिली आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही दिवाळी बोनससाठी संघटनेने केडीएमसी आयुक्तांकडे २५ हजार रुपयांची मागणी केली होती. या मागणीवर मंगळवारी (ता. १४) आयुक्त अभिनव गोयल यांच्यासोबत संघटनेचे अध्यक्ष रवी पाटील यांनी सविस्तर चर्चा केली.
गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांना १९ हजार ५०० रुपये बोनस देण्यात आला होता. यावर्षी कामगार संघटनेची २५ हजार रुपयांची मागणी आयुक्तांनी मान्य केली नाही; मात्र आयुक्तांनी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ५०० रुपयांची वाढ करत प्रत्येक कर्मचाऱ्याला २० हजार रुपये बोनस देण्याचे मान्य केले आहे. या बोनसचा लाभ महापालिका कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी आणि शिक्षक अशा एकूण सहा हजार ५०० जणांना होणार आहे. बोनसच्या चर्चेसोबतच रवी पाटील यांनी आयुक्तांसोबत शहरातील विविध महत्त्वाच्या समस्यांवरही चर्चा केली. शहरातील अनेक रस्त्यांवरील खड्डे, संथ गतीने सुरू असलेली रस्ते विकासाची कामे आणि स्टेशन परिसरातील अपूर्ण प्रकल्पामुळे वाहतूक कोंडी होत आहे. तसेच अनेक ठिकाणी कचरा वेळेवर उचलला जात नाही. रस्ते प्रकल्पातील बाधितांना घरे देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. तसेच बीएसयूपी प्रकल्पातील घरे सुस्थितीत करून ती बाधितांना त्वरित द्यावीत. शहरातील फूटपाथ फेरीवाल्यांनी व्यापल्यामुळे नागरिकांना चालण्यासाठी मोकळ्या जागा नसणे. फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त करावेत. या सर्व समस्या तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी पाटील यांनी आयुक्तांकडे केली. आयुक्तांनी यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत, संबंधित अधिकाऱ्यांना योग्य त्या सूचना केल्या जातील, असे आश्वासन दिले असल्याची माहिती रवी पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
