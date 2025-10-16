सागरनाक परिसरातील समस्येच्या पाहणीसाठी आमदार रस्त्यावर
कासा, ता. १६ (बातमीदार) : डहाणू नगरपालिका क्षेत्रातील सागरनाक परिसरात रस्त्यांवरील खड्डे आणि उडणाऱ्या धुळीमुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. धुळीमुळे वाहनचालक आणि पादचाऱ्यांना प्रवास करताना अडचणी निर्माण होत असून, परिसरातील रहिवाशांमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे. या परिस्थितीची दखल घेत आमदार विनोद निकोले यांनी सागरनाक परिसरातील रस्त्यांची पाहणी केली. या वेळी डहाणू बांधकाम विभागाचे उप अभियंता नितीन पगारे उपस्थित होते.
या पाहणीदरम्यान आमदार निकोले यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, धुळीमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये, म्हणून त्वरित रस्त्यांवर पाणी फवारणी सुरू करावी आणि रस्त्यांची दुरुस्ती व साफसफाईचे काम दिवाळीपूर्व पूर्ण करावे. उप अभियंता नितीन पगारे यांनीही नागरिकांना आश्वासन दिले की, सागरनाक परिसरातील रस्त्यांचे काम निश्चित वेळेत पूर्ण करण्यात येईल. या पाहणीमुळे नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त करण्यात आले असून, आता प्रशासनाकडून तातडीने कारवाईची अपेक्षा आहे. याचबरोबर इतर भागातदेखील रस्त्याची दुरुस्ती करण्यात यावी. अनेक सण, उत्सव यावर्षी खड्डेमय रस्त्यातच गेले, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
