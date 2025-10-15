कल्याण पूर्वेत जागतिक वृत्तपत्र विक्रेता दिन साजरा
कल्याण पूर्वेत जागतिक वृत्तपत्र विक्रेतादिन उत्साहात
विक्रेत्यांच्या कष्टाचे कौतुक
कल्याण, ता. १५ (बातमीदार) : जागतिक वृत्तपत्र विक्रेतादिन दरवर्षी १५ ऑक्टोबर रोजी साजरा केला जातो. या दिनाचे औचित्य साधून कल्याण पूर्वेकडील तिसगाव नाका येथील वृत्तपत्र डेपोमध्ये उत्साहात हा दिन साजरा करण्यात आला. एका विक्रेत्याच्या हस्ते केक कापून वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कष्टांना आणि महत्त्वपूर्ण भूमिकेला सलाम करण्यात आला. या वेळी डेपोतील विक्रेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
विशेष म्हणजे, भारतरत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या जन्मदिवशी हा दिन साजरा केला जातो. डॉ. कलाम यांनी लहानपणी वृत्तपत्रे वाटण्याचे काम केले होते. या कामातूनच त्यांनी वेळेचे पालन, जबाबदारी आणि प्रामाणिकपणा हे जीवनाचे महत्त्वाचे तत्त्व शिकले. याच प्रेरणेतून त्यांच्या जन्मदिनी वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा सन्मान करण्याची ही प्रथा सुरू झाली. महाराष्ट्रात २०१८ मध्ये नांदेड येथे खासदार अशोक चव्हाण यांच्या हस्ते या उपक्रमाचा प्रारंभ झाला आणि आता हा दिन देशभरात साजरा होत आहे.
उन्हाळा, पाऊस, थंडी याची पर्वा न करता, दररोज सकाळी प्रत्येक घरापर्यंत वृत्तपत्र पोहोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करणाऱ्या वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कष्टाचे समाजाने मनापासून कौतुक करणे, त्यांना आदर आणि सन्मान देणे हा या दिनाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या व्यवसायाला सामाजिक मान्यता मिळवून देणे आणि त्यांच्यासाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांना या दिनामुळे बळ मिळते. या वेळी चिकणीपाडा परिसरातील ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते रामदास गायकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले, ‘‘वृत्तपत्र विक्रेत्यांना मोठी सुट्टी घेऊन कधीही बाहेरगावी जाता येत नाही. कुणाच्या सुख-दुःखात जाण्यासाठीही स्टॉल बंद ठेवणे जमत नाही, कारण वाचकांना दोन दिवस जरी वृत्तपत्र मिळाले नाही, तर लगेच गोंधळ उडतो.’’
अखंडित सेवाकार्य
ते पुढे म्हणाले, ‘‘आज तुम्ही सकाळच्या वेळेत ‘सकाळ’ वृत्तपत्र वाचत आहात, परंतु ते वेळेत पोहोचवण्यासाठी मुसळधार पाऊस असो वा बोचरी थंडी, आम्हाला भल्या पहाटे ४ वाजता उठून वितरण सेवा सुरू करावी लागते. आजारी पडण्याचीही भीती असते, अनेकदा प्रकृती बरी नसतानाही आम्ही हे सेवाकार्य सुरू ठेवले आहे.’’
