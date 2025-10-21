खालापूर पोलिस वसाहतीची दुरवस्था
खालापूर पोलिस वसाहतीची दुरवस्था
अपुऱ्या सुविधांमुळे कर्मचाऱ्यांचा राहण्यास नकार; विंचू, सापांचा वाढता वावर
खालापूर, ता. २१ (बातमीदार) : खालापूर शहरातील पोलिस कर्मचारी वसाहत सध्या अत्यंत जीर्ण आणि भयावह अवस्थेत आहे. तालुक्याचे ठिकाण असूनही येथे पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि मूलभूत सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. परिणामी, अनेक पोलिस कर्मचारी या वसाहतीत राहण्यास नाखूश असून, त्यांनी खोपोली, पनवेल आणि पेण परिसरात राहणे पसंत केले आहे.
खालापूर पोलिस ठाण्यालगत असलेल्या या वसाहतीत एकूण तीन इमारती असून, सुमारे २४ खोल्या आहेत. पोलिस कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबीयांसोबत राहता यावे आणि कर्तव्यावर जाण्यास सुलभता व्हावी म्हणून या वसाहतीची निर्मिती करण्यात आली होती, मात्र गेल्या सात-आठ वर्षांपासून येथील मूलभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष झाल्याने इमारतींची स्थिती अत्यंत खराब झाली आहे. तुटकी दारे-खिडक्या, फुटकी छपरे आणि ओलसर भिंती यामुळे ही वसाहत आता उजाड व धोकादायक ठिकाण बनली आहे. याशिवाय परिसरात वाढलेले गवत, झुडपे आणि पावसाळ्यात वाढणारे साप व विंचू यांचा वावर स्थानिक नागरिकांनाही धास्तावून टाकत आहे. सुरक्षिततेसाठी असलेली पोलिस वसाहतच आता भीतीदायक ठिकाण बनल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. पाणीपुरवठा व्यवस्थाही अत्यंत निकृष्ट असून, दोन ते तीन दिवस आड अशुद्ध पाणी मिळते. तसेच आरोग्य व शैक्षणिक सुविधा अपुऱ्या असल्याने कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबांसह येथे राहणे अशक्य बनले आहे. परिणामी, वसाहत बरीच काळ रिकामी असून, देखभाल न झाल्याने तिची अवस्था दिवसेंदिवस दयनीय होत चालली आहे.
.............
चौकट :
खालापूर पोलिस ठाणे हद्दीत सध्या जवळपास १०० पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. यापैकी चौक व वावोशी दूरक्षेत्र वगळता सुमारे ८० जण तालुक्याच्या ठिकाणी कर्तव्यावर आहेत. त्यात २८ महिला कर्मचारी कार्यरत आहेत.
