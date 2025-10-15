स्थानक परिसरात बेकायदा फटाकेविक्री
अंबरनाथ स्थानक परिसरात बेकायदा फटाकेविक्री
कारवाई न झाल्यास पालिका आवारातच फटाके फोडू : मनसेचा इशारा
अंबरनाथ, ता. १५ (वार्ताहर) : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर अंबरनाथ रेल्वेस्थानक परिसर आणि छत्रपती शिवाजी महाराज भाजी मार्केट यासारख्या गर्दीच्या ठिकाणी होणाऱ्या बेकायदा फटाकेविक्रीवर तातडीने कारवाई करावी, यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने अंबरनाथ नगर परिषदेला लेखी निवेदन दिले आहे. विनापरवाना आणि सुरक्षेचे कोणतेही नियम न पाळता जर ही फटाकेविक्री सुरू राहिली, तर मनसेचे कार्यकर्ते थेट पालिका आवारात फटाके फोडून तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा मनसेचे उप शहराध्यक्ष ऐसामुद्दीन खान (बबलू खान) यांनी दिला आहे.
नगर परिषदेच्या नियमांनुसार फटाके विक्रीसाठी अधिकृत ‘फटाका झोन’ आणि अग्निशमन विभागाची परवानगी आवश्यक असते. रेल्वे स्थानक आणि मुख्य बाजारपेठ परिसरात अनधिकृत फटाका स्टॉल उघडपणे सुरू असून, वारंवार तक्रारी करूनही पालिका ठोस भूमिका घेत नसल्याने व्यापारी आणि दुकानदारांमध्ये नाराजी आहे. यामुळे नियमांचे पालन करणाऱ्या परवानाधारक व्यापाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याचे मनसेने म्हटले आहे. रेल्वेस्टेशन परिसर, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक आणि मुख्य चौकात अनधिकृत स्टॉल लावले जातात. या वर्दळीच्या ठिकाणी दररोज हजारो नागरिकांची ये-जा असते. हैदराबादसारख्या दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. एखादी छोटी ठिणगीही मोठा स्फोट किंवा आग लागून जीवितहानी करू शकते.
प्रशासनाने वेळीच जागे होऊन खबरदारी घ्यावी, अशी मागणी मनसेने केली आहे. त्यांनी पोलिस आणि अग्निशमन विभागाने संयुक्त तपासणी करून सर्व बेकायदा विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी सूचना केली आहे. मनसेने नगर परिषदेला स्पष्ट इशारा दिला आहे, की या ठिकाणी कोणतीही दुर्घटना घडल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी अंबरनाथ नगर परिषदेची असेल. दिवाळीचा सण जवळ आल्याने बाजारपेठा फुलल्या असल्या तरी सुरक्षा उपाययोजना आणि नियमांचे पालन न झाल्यास सणाला गालबोट लागण्याची शक्यता असल्याची चिंता यानिमित्ताने व्यक्त होत आहे.
