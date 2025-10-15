विनयभंग प्रकरणात दोघे अटकेत
विनयभंग प्रकरणात दोघे अटकेत
नवी मुंबई, ता.१५ (वार्ताहर): तुर्भे इंदिरा नगरमध्ये किराणा दुकान चालवणाऱ्या दुकानदाराने लहान मुलींसोबत अश्लिल चाळे केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी तुर्भे पोलिसांनी विनयभंग आणि पोक्सो कलाखाली कारवाई केली आहे.
तुर्भे स्टोअर्समध्ये इंदिरा नगर येथील बगाडे कंपनीजवळ जयप्रकाश गुप्ता यांचे किराणामालाचे दुकान आहे. रविवारी (ता.१२)दुपारी गुप्ता यांच्या दुकानात त्याच भागातील १२ वर्षीय मुलगी खरेदी करण्यासाठी गेली होती. यावेळी त्याने पीडित मुलीसोबत अश्लिल चाळे केले. घाबरलेल्या पीडित मुलीने आई वडिलांना या प्रकाराची माहिती दिली होती. त्यानंतर तुर्भे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. यावेळी आरोपीने परिसरातील १३ वर्षीय मुलीसोबत अश्लिल चाळे केल्याचे उघडकीस आले आहे. पनवेल-विचुंबे येथील एका इमारतीवर सुरक्षा रक्षक म्हणुन कामाला असलेल्या ६९ वर्षीय व्यक्तीने ८ वर्षीय मुलीसोबत अश्लिल चाळे केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी भारत गौडला विनयभंग, पोक्सो कलमानुसार अटक केली आहे.
