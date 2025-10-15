घरगुती फराळाला नागरिकांची पसंती
घरगुती फराळाला नागरिकांची पसंती
महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना मागणी
जीवन तांबे ः सकाळ वृत्तसेवा
दिवाळी सणानिमित्त मुंबई उपनगरांतील दुकानांमध्ये करंजी, अनारसे आणि फराळाचे इतर पदार्थ विक्रीसाठी बाजारात दाखल झाले आहेत.
फराळाच्या किमतीत यंदा १० ते ३० टक्के वाढ झाली असली तरी घरगुती चव, तेलाचा कमी वापर करून बनवलेल्या घरगुती पदार्थांना ग्राहकांनी अधिक पसंती दर्शविली आहे.
दिवाळी सण हिंदू संस्कृतीत महत्त्वाचा मानला जातो. दिवाळी आणि फराळ हे समीकरण सर्वांना ज्ञात आहे.
करंजी, चकली, अनारसे, रवा, बेसन, शेव, बुंदीचे लाडू तसेच अन्य गोड-तिखट पदार्थ विक्रीसाठी बाजारात दाखल झाले आहेत. दुकानात विक्रीसाठी आलेल्या फराळाला मागणी असली तरी सध्याच्या धावपळीच्या जीवनात सर्वांनाच दिवाळीचा फराळ बनवायला वेळ मिळत नाही. त्यामुळे काही जण फराळ बाहेरून विकत आणण्यास प्राधान्य देतात. परंतु दुकानातून विकत घेतलेला फराळ चविष्ठ असेलच असे नाही किंवा कधी कधी त्याचा दर्जाही योग्य नसल्याने दुकानात फराळ विकत घेण्यापेक्षा उत्तम दर्जा आणि चव असलेल्या घरगुती फराळ विकत घेण्याकडे सध्या नोकरदार महिला व सामान्यांचा कल वाढलेला दिसत आहे.
घरगुती पदार्थ बनविणारे महिला बचत गट आणि महिला उद्योगगृह यांनी आपल्या ग्राहकांना फराळाचे विविध पदार्थ देण्यासाठी आगाऊ नोंदणी सुरू केली आहे.
मुंबई उपनगरांत विविध विभागांतील ५०० ते १,००० महिला बचत गट व महिला व्यावसायिकांनी दिवाळीसाठी अनारसे, चकली, चिवडा, करंजी, शंकरपाळी असा घरगुती फराळ तयार केला आहे. तसेच विक्रीसाठी आपापल्या विभागात व पालिकेच्या सहकार्याने पालिका कार्यालयासमोर स्टॉल लावले आहेत. कित्येकांनी फराळाची ऑर्डर देण्यासाठी आतापासूनच गर्दी केली आहे. महिलांच्या हाताला काम मिळत असल्याने घरगुती फराळाला सुगीचे दिवस आले आहेत.
सध्या नोकरदार महिलांची संख्या मोठी आहे. अनेक जणींना कामाला जाऊन घरी फराळ तयार करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे घरगुती फराळाला मागणी वाढत आहे.
- आशा कदम,
संचालिका-शकुंतला महिला उद्योगगृह व महिला बचत गट
बचत गटांमार्फत बनवलेला घरगुती फराळ उत्तम तसेच दुकानापेक्षा काही प्रमाणात स्वस्तात उपलब्ध असतो. त्यामुळे आम्ही महिलावर्गाकडून घरगुती फराळ खरेदी करतो.
- शुभांगी पवार, गृहिणी
असे आहेत दर...
* पोहे चिवडा प्रति किलो - ४५० रुपये
* भाजणी चकली प्रति किलो - ६०० रुपये
* शंकरपाळी प्रति किलो - ४५० रुपये
* अनारसे प्रति किलो -६०० रुपये
* चिरोटे प्रति किलो - ६०० रुपये
* तिखट शेव प्रति किलो - ६५० रुपये
* करंजी प्रति किलो - ६५० रुपये
* रवा लाडू प्रतिनग - २५ रुपये
* बेसनाचे लाडू प्रतिनग - २५ रुपये
* मोतीचूर लाडू प्रति नग -२५ रुपये
