कोपरखैरणे बसस्थानकात खाजगी वाहनांची पार्किग
बसस्थानक की वाहनतळ
कोपरखैरणे स्थानकात खासगी वाहनांची पार्किग
वाशी, ता. १५ (बातमीदार) ः कोपरखैरणेत पार्किंगची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत असल्याचे दिसत आहे. मैदानात वाहने उभी करण्यास मज्जाव केल्याने मिळेल त्या जागेत उभी केली जात असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अशातच, नवी मुंबई परिवहन सेवेच्या कोपरखैरणे बस डेपोमध्ये खासगी वाहने पार्क केली जात असल्याचे दिसून येत आहे.
कोपरखैरणे येथील एनएमटी बसस्थानकात परिवहनच्या सर्व बसेस ये-जा करत असतात, परंतु स्थानकाच्या प्रवेशद्वारावरच खासगी वाहने आणि पालिकेच्या अतिक्रमण पथकांची वाहने पार्क केली जात आहेत. यामुळे बसेसला ये-जा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. बसस्थानकांमध्ये फक्त बसला प्रवेश असताना अन्य वाहने तिथे विनापरवानगी सर्रास पार्क केली जात आहेत. विशेषत: या बसस्थानकासमोर पालिका प्रभाग ई आणि अतिक्रमण विभागाचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात येणारी वाहनेदेखील बसस्थानकांतच पार्क केली जातात. यामुळे बसस्थानकच वाहनतळाचे केंद्र झाले आहे.
विभाग कार्यालयांमधील वाहने डेपोत
सद्यःस्थितीत नवी मुंबई पालिकेच्या कोपखैरणे विभाग कार्यालय आणि परिमंडळ एक कार्यालयांच्या पार्किंगच्या ठिकाणी डागडुजीचे काम करण्यात येत आहे. त्यामुळे विभाग कार्यालयांमध्ये येणारी वाहने बसस्थानकाच्या परिसरातच पार्क केली जातात. त्यामुळे एनएनएमटीचे बसस्थानक हे वाहनतळच झाले आहे. यासंदर्भात परिमंडळ एकचे उपायुक्त संजय शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता होऊ शकला नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.