महावितरण कार्यालयांचे विलीनीकरण
महावितरण कार्यालयांचे विलीनीकरण
कार्यालय पुनर्रचनेमुळे सेवा विलंबाची शक्यता
जुईनगर, ता. १६ (बातमीदार) : नवी मुंबई विभागातील महावितरण कार्यालयांची पुनर्रचना करण्यात आल्यानंतर वीजग्राहकांसह कर्मचारीवर्ग गोंधळात सापडले आहेत. नेरूळ विभागीय कार्यालयांतर्गत असलेल्या तीन उपविभागांचे चार विभागांत विस्तारीकरण करण्यात आल्याचे परिपत्रक सोमवार (ता. १३) रोजी जारी करण्यात आले. या परिपत्रकानुसार बेलापूर–उलवे आणि नेरूळ–पाम बीच या उपविभागांमध्ये प्रत्येकी दोन कार्यालये असणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तथापि, प्रत्यक्षात काही शाखा कार्यालये बंद झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
या बदलामुळे वीजग्राहकांना महावितरणशी संबंधित कामांसाठी आता लांबचा प्रवास करून विविध कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागणार आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिकांना अधिक त्रास होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. याचबरोबर, कर्मचारी वर्गावरही कामाचा ताण वाढणार असल्याचे संकेत आहेत. महावितरण कर्मचारी संघटनेने या निर्णयाचा विरोध करत संप पुकारला होता. कर्मचारीसंख्या अपुरी असतानाही अशा स्वरूपाचे विलीनीकरण केल्याने सेवा कार्यावर परिणाम होणार आहे. नेरूळ सेक्टर १ ते ५० आणि वाशी रेल्वे स्थानक परिसर एवढा मोठा विभाग नेरूळ–पाम बीच कार्यालयांतर्गत येतो. या परिसरात ग्राहकसंख्या प्रचंड असून, त्यानुसार कर्मचारीसंख्येत कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एकाचवेळी अनेक ठिकाणांहून तक्रारी आल्यास सेवा पुरविणे अत्यंत कठीण होणार आहे. स्थानिक ग्राहक संघटनांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. विलीनीकरणामुळे सेवा विलंब, तक्रारींची वाढ आणि ग्राहकांचा असंतोष वाढणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, कार्यकारी अभियंता सुहास बेडतकर यांनी स्पष्टीकरण दिले की, कार्यालयांचे विलीनीकरण केल्याने अभियंत्यांवरील प्रशासकीय कामकाज कमी होईल. त्यामुळे ग्राहकांना अधिक सुव्यवस्थित सेवा मिळेल आणि तक्रारींची संख्याही कमी होईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.