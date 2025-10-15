मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर चार दिवसापासून प्रचंड वाहतूक कोंडी
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर
शाळेच्या सहा बस नऊ तास एकाच जागी; विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, वाहनधारकांचे प्रचंड हाल
नालासोपारा, ता. १५ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर गेल्या चार दिवसांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी सुरू असून, आज चौथ्या दिवशीही प्रवाशांना मोठे हाल सोसावे लागले. मुंबई मार्गिकेवर वसई हद्दीत वर्सोवा ब्रिज ते विरार फाट्यापर्यंत सुमारे २० ते २५ किलोमीटर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या.
या वाहतूक कोंडीचा फटका विद्यार्थी आणि रुग्णवाहिकांसह सर्वसामान्य वाहनधारकांना बसत आहे. मुंबईतील मालाड येथील मदर तेरेसा शाळेच्या सहलीसाठी आलेल्या सहा बसमधील जवळपास ३०० विद्यार्थी मंगळवारी (ता. १४) रात्री ६ ते पहाटे ३:३० वाजेपर्यंत तब्बल नऊ तास वाहतूक कोंडीत अडकले होते. स्थानिक भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी तातडीने मदतीचा हात देत अडकलेल्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांना जेवणाची व्यवस्था केली.
ठाणे रस्त्यावरील गायमुख येथील रस्त्याच्या कामामुळे अवजड वाहने कामन, चिंचोटी, भिवंडीमार्गे वळविण्यात आली. वाहतूक नियोजनाच्या अभावामुळे ही अवजड वाहने थेट महामार्गावर येत असल्याने गेल्या चार दिवसांपासून मुंबई मार्गिकेवर ही कोंडी होत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वसई-विरार शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरही परिणाम होत आहे.
पालकमंत्र्यांनाही कोंडीचा फटका
येथील वाहतूक कोंडीचा अनुभव आज पालघर दौऱ्यावर निघालेले पालकमंत्री गणेश नाईक यांनाही आला. वसईच्या चिंचोटी येथे दोन्ही मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाल्याने त्यांचा ताफा अडकला होता; मात्र पोलिसांनी वाहतुकीवर मार्ग न काढता ताफ्याला विरुद्ध दिशेने वळवले. पालकमंत्र्यांचा ताफा विरुद्ध दिशेने गेल्याने वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या सामान्य नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
