मुंबई अहमदाबाद महामार्गावर चार दिवसापासून प्रचंड वाहतूक कोंडी
३०० विद्यार्थी नऊ तास कोंडीत
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर २५ किमी रांगा
नालासोपारा, ता. १५ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर गेल्या चार दिवसांपासून प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. मुंबई मार्गिकेवर बुधवारी वसई हद्दीत वर्सोवा पूल ते विरार फाट्यापर्यंत सुमारे २० ते २५ किलोमीटर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. या कोंडीत जवळपास ३०० विद्यार्थी नऊ तास अडकून पडले होते. त्यातच कोंडीत अडकलेल्या पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या ताफ्याला विरुद्ध दिशेने मार्ग मोकळा करून दिल्याने वाहनचालकांनी संताप व्यक्त केला.
ठाण्यतील गायमुख येथे रस्त्याचे काम सुरू झाल्याने ठाणे, मुंबईकडे जाणारी वाहतूक चिंचोटी, भिवंडीमार्गे वळविण्यात आली; मात्र नियोजनाअभावी अवजड वाहन थेट महामार्गावर येत असल्याने मागील चार दिवसांपासून मुंबई-अहमदाबाद महामार्गाच्या मुंबई मार्गिकेवर प्रचंड वाहतूक कोंडी होत आहे. ही कोंडी टाळण्यासाठी काही वाहने विरुद्ध दिशेने जात असल्याने गुजरात मार्गिकेवरही वाहतूक विस्कळित होत आहे. दरम्यान, मालाड मालवणी येथील मदर तेरेसा कनिष्ठ महाविद्यालयातील ३०० विद्यार्थी सहा बसने सहलीसाठी निघाले होते; मात्र वाहतूक कोंडीमुळे सायंकाळी सहापासून ते पहाटे रात्री तीन वाजेपर्यंत अडकून पडले होते. त्यात विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल झाले. स्थानिक भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी अडकलेल्या विद्यार्थी-शिक्षकांसाठी जेवणाची व्यवस्था केली.
----
पालकमंत्र्यांनाही कोंडीचा फटका
वाहतूक कोंडीचा फटका पालकमंत्री गणेश नाईक यांनाही बसला. चिंचोटी येथे दोन्ही मार्गांवर वाहतूक कोंडी झाल्याने पोलिसांनी ती सोडवण्याऐवजी पालकमंत्र्यांच्या ताफ्याला विरुद्ध दिशेने मार्ग करून दिला. त्यामुळे कोंडीत अडकलेल्या वाहनचालकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.
