दिवाळीपूर्वी खारघर-तळोज्यात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या
दिवाळीपूर्वी खारघर-तळोज्यात पाणीटंचाईची तीव्र समस्या
सिडकोविरोधात नागरिकांचा संताप, टँकरवर वाढती निर्भरता
खारघर, ता. १५ (बातमीदार) : काही दिवसांवर आलेल्या दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर खारघर आणि तळोजा परिसरात कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. ऐन सणासुदीच्या काळात पाणीटंचाईमुळे नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत असून, महिलांना स्वयंपाक तसेच फराळ करण्यास अडचण येत आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून परिसरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांनी सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. भाजप, मनसे आणि अन्य पक्षांचे पदाधिकारी सिडको अधिकाऱ्यांना भेटून उपाययोजना करण्याची मागणी करत आहेत. तळोजा येथील रहिवाशांनी तर मुंबईतील आझाद मैदानात मोर्चा काढला होता, तर खारघरमधील भाजप कार्यकर्त्यांनी सिडको मुख्यालयात ठिय्या आंदोलन केले होते. मनसेने तीन दिवसांपूर्वी सिडको अधिकाऱ्यांना पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याची मागणी केली होती. अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत परिस्थिती सुधारेल, असे आश्वासन दिले असले तरी स्थिती पूर्ववत झालेली नाही. पाणीअभावी अनेक सोसायट्यांना खासगी टँकरचा आधार घ्यावा लागत आहे. काही ठिकाणी सिडकोकडून टँकर उपलब्ध करून दिले जात असले तरी ते वेळेवर मिळत नसल्याने नागरिकांना अधिकचे अडीच ते तीन हजार रुपये खर्च करावे लागत आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून तळोजा वसाहतीत जवळपास प्रत्येक रस्त्यावर पाण्याचे टँकर दिसून येत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले.
..................
सिडकोचे कार्यकारी अभियंता व्ही. बी. गायकवाड यांनी सांगितले की, तळोजा एमआयडीसीकडून शटडाऊन घेतल्यामुळे तात्पुरती पाणीटंचाई निर्माण झाली होती. सध्या पूर्ववत पुरवठा सुरू असून, ज्या सोसायटींमध्ये कमी दाबाने पाणी येते तिथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर दरम्यान, स्थानिक रहिवासी देवेंद्र मढवी यांनी सांगितले की, सिडकोने नागरिकांना घरे उपलब्ध करून दिली आहेत. त्यामुळे पाणीपुरवठ्याची जबाबदारीही सिडकोचीच आहे. दिवाळीच्या काळात पुरेसा पाणीपुरवठा राखणे ही सिडकोची जबाबदारी आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.