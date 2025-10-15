पालिका अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी?
पालिका अधिकाऱ्यांची
विभागीय चौकशी?
बेकायदा फलकप्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय राखीव
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : राज्यातील बेकायदा फलकबाजीविरोधातील याचिकेवर बुधवारी (ता. १५) सुनावणी पूर्ण झाली. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. या फलकबाजीच्या तक्रारींचे निवारण वेळेत न केल्याप्रकरणी जबाबदार पालिका अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे आदेश काढू, असा इशारा मागील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
राज्यासह मुंबईतील राजकीय पक्षांच्या बेकायदा बॅनर आणि फलकबाजीविरोधात अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात केल्या होत्या. याचिकांची गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाने ३० जानेवारी २०१७ रोजी राज्य सरकारसह सर्व महापलिकांना सार्वजनिक ठिकाणांवरील बेकायदा फलकबाजी रोखण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाची पूर्तता न केल्याबद्दल दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवल्याचे स्पष्ट करून सुनावणी ६ नोव्हेंबरला निश्चित केली.
बेकायदा फलकबाजी हाताळण्यासाठी सूचनांचा अहवाल मागील सुनावणीवेळी महाधिवक्त्यांनी सादर केला होता. सरकारकडून सूचना, शिफारशी करण्यात आल्या. त्यानुसार मुंबईतील प्रत्येक प्रभागातील वरिष्ठ परवाना निरीक्षकाने प्रभागस्तरीय नोडल अधिकाऱ्यावर बेकायदा फलकबाजीविरोधात न्यायालयीन आदेशांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी असेल. इतर महापालिका, परिषदा आणि जिल्हा परिषदांनीदेखील नोडल अधिकारी नियुक्त करावे, नगरपालिकांनी बेकायदा फलकांचे फोटो आणि ठिकाणे अपलोड करण्यासाठी टोल-फ्री तक्रार क्रमांक सुरू करावे, निनावी तक्रारींवरही कारवाई करावी, नोडल अधिकाऱ्यांनी दररोज प्रभागात फेरी मारून बेकायदा फलक काढून आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, बॅनर लावणाऱ्या व्यक्तीची आणि वैधतेचा कालावधी दर्शविणाऱ्या अनिवार्य क्यूआर कोडची कठोर तपासणीच करावी, बेकायदा फलक काढल्याची नोंद ठेवावी या सूचनांचा या अहवालात समावेश आहे.
विभागीय चौकशी होणार का?
या शिफारशी, सूचनांची दखल घेतल्यानंतर नोडल अधिकाऱ्यांनी कर्तव्य बजावले नाही, तर जबाबदारी पार पाडत नसतील तर कोणती दुसरी कोणती यंत्रणा आहे, काही विभागीय चौकशी होणार का, अधिकाऱ्याच्या सहभागात निष्काळजीपणा आढळून आला तर विभागीय चौकशी होईल का अन्यथा आम्ही आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे न्यायालय या अधिकाऱ्यांवर कारावाई करण्याचे आदेश देणार का, हे ६ नोव्हेंबरला स्पष्ट होणार आहे.
