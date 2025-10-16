भिवंडी महापालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोड
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका प्रशासक तथा आयुक्त अनमोल सागर यांनी पालिका कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंददायी केली आहे. पालिका सेवेतील चार हजार १२३ कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी १४ हजार ५०० रुपयांचे सानुग्रह अनुदान मंजूर करण्यात आले. या निर्णयाने कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
पालिका कर्मचारी व कामगार संघटनांनी सानुग्रह अनुदान वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार बुधवारी (ता. १५) आयुक्त अनमोल सागर यांच्या अध्यक्षतेखाली कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत चर्चेनंतर कर्मचाऱ्यांना दिवाळीपूर्वीच अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्तांनी कर्मचाऱ्यांसाठी १४ हजार २०० रुपयांचे अनुदान मंजूर केले होते. यावर्षी पालिकेची आर्थिक स्थिती तुलनेने नाजूक असली तरीही, आयुक्त सागर यांनी ३०० रुपयांची वाढ करून एकूण १४ हजार ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला.
आयुक्तांच्या निर्णयामुळे महापालिका कर्मचारी आणि विविध कामगार संघटनांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त अनमोल सागर आणि पालिका प्रशासनाचे आभार मानले असून, या दिवाळीत घराघरात आनंदाची ज्योत प्रज्वलित झाली आहे, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांसाठी यंदाची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड झाली आहे.
