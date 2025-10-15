केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला चपलांचा हार
केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला चपलांचा हार
कल्याण, ता. १५ (वार्ताहर) : कल्याण पूर्वेतील नागरिकांना गेल्या काही महिन्यांपासून भेडसावणाऱ्या पाणीटंचाई आणि कमी दाबाने होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आक्रमक झाली आहे. या पाणी प्रश्नी मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या (केडीएमसी) आज ''ड'' प्रभाग क्षेत्र कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या खुर्चीला घोषणाबाजी करत चपलांचा हार घातला. वारंवार आश्वासने देऊनही पाणी समस्या न सुटल्याने नागरिकांच्या वतीने मनसेचे उपशहर अध्यक्ष योगेश गव्हाणे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
येथील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता महापालिका पुरेसे पाणी पुरवण्यात कमी पडत असल्याचा मनसेचा आरोप आहे. कर आणि पाणीपट्टी भरूनही नागरिकांना सुख-सुविधा मिळत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. येत्या सात दिवसांत पाणीपुरवठ्यात सुधारणा न झाल्यास मनसे आणखी तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा योगेश गव्हाणे यांनी यावेळी दिला आहे. दिवाळी तोंडावर असल्याने प्रशासनाने तातडीने मुबलक पाणी उपलब्ध करून देण्याची मागणी मनसेने केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.