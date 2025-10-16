‘अदाणी’चे महिलांसाठी स्वतेज महामेळावे
पावणेतीन लाखांचे उत्पन्न
मुंबई, ता. १५ ः अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि अदाणी फाउंडेशन यांनी महिला व्यावसायिकांसाठी आयोजित केलेल्या स्वतेज महामेळाव्यात महिलांनी पावणेतीन लाख रुपये कमावले.
हा मेळावा अदाणी इलेक्ट्रिसिटी आणि अदाणी फाउंडेशन तसेच महिला आर्थिक विकास महामंडळ व महापालिका यांच्यातर्फे नुकताच आयोजित केला होता. यामुळे स्वयंसहाय्य गटाच्या महिला व्यावसायिकांना, हाताने तयार केलेली आपली घरगुती उत्पादने प्रदर्शित करून ती विकण्यास चांगले व्यासपीठ मिळाले. त्यांच्या यशस्वी आयोजनामुळे महिलांच्या उपजीविकेला हातभार तर लागलाच, पण या वंचित समाजातील महिलांना आत्मविश्वासही मिळाला, असे अदाणी इलेक्ट्रिसिटीच्या प्रवक्त्याने सांगितले.
व्यावसायिक स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्य असलेल्या साडेचार हजार महिलांना स्वतेज मार्ट उपक्रमातून उपयुक्त व्यासपीठ मिळाले. महिलांनी हाताने केलेल्या कलाकुसरीच्या वस्तूंना यातील २० स्टॉलमधून चांगली बाजारपेठ मिळाली. खाद्यपदार्थ क्षेत्रात व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या महिलांसाठी क्लाऊड किचनची व्यवस्थादेखील तेथे होती. येथे त्यांना व्यावसायिकदृष्ट्या सहाय्य आणि मार्गदर्शन मिळाले. अन्नपदार्थ तयार करणे, स्वच्छता राखणे, आरोग्यदायी वातावरण ठेवणे या दृष्टीने तेथे साठ महिलांना इंडियन हॉटेल मॅनेजमेंटतर्फे आणि फूड सेफ्टी अँड स्टॅंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया तर्फे प्रशिक्षण देण्यात आले. स्वाभिमान या महिला सक्षमीकरणाचा उपक्रमाद्वारे मालाड, मालवणी, मिरा-भाईंदर येथील उपेक्षित वर्गातील महिलांना उद्योजकता विकास कार्यक्रम मिळतो. त्यात त्यांना प्रशिक्षण, व्यवसाय विकास मार्गदर्शन तसेच कौशल्य विकास याच्या संधी आणि प्रशिक्षण मिळते. आतापर्यंत या कार्यक्रमातून १७१ महिला स्वयंसहाय्यता गटाच्या १,२२४ महिलांना चार कोटी ८१ लाख ८४ हजार रुपये पतसाहाय्य मिळाले आहे. त्यामुळे ५०० पेक्षा जास्त महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला असून, यातील सहभागी महिलांच्या उत्पन्नात २९ टक्के वाढ झाली आहे.
