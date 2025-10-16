भिवंडीत फटाके विक्रेत्यांसाठी परवाना बंधनकारक
भिवंडी, ता. १६ (वार्ताहर) : दिवाळीनिमित्त फटाके विक्रीसाठी परवाना घेणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय भिवंडी महापालिकेचे आयुक्त अनमोल सागर यांनी घेतला आहे. या संदर्भात आयुक्त सागर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक पार पडली. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या दृष्टीने योग्य उपाययोजना करण्याबाबत या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले
विक्रेत्यांनी महापालिकेचा परवाना, अग्निशमन विभागाचा ना हरकत दाखला, तसेच टोरेंट पॉवर कंपनीकडून तात्पुरते विद्युत जोडणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. परवानगीशिवाय किंवा निश्चित ठिकाणांबाहेर – उदा. रस्त्यावर, हातगाडीवर किंवा अन्य ठिकाणी फटाके विक्री करणाऱ्यांवर थेट कारवाई केली जाईल. अशा विक्रेत्यांकडील सर्व फटाके जप्त करून ते नष्ट करण्याचे आदेश आयुक्त सागर यांनी बैठकीत दिले.
विक्रेत्यांनी दुकानातील कचरा स्वतःच्या कचरापेटीत एकत्रित करावा आणि रस्त्यावर टाकू नये, अशी सूचना देण्यात आली. नागरिकांनी पर्यावरणपूरक आणि प्रदूषणमुक्त दिवाळी साजरी करावी, असे आवाहन करत आयुक्त अनमोल सागर यांनी शिस्तबद्ध आणि सुरक्षित सण साजरा करण्याचे आवाहन केले.
बैठकीला अतिरीक्त आयुक्त विठ्ठल डाके, उपायुक्त (परवाना) बाळकृष्ण क्षीरसागर, सहाय्यक आयुक्त नितीन पाटील, तसेच सर्व प्रभागांचे सहाय्यक आयुक्त आणि प्रभाग अधिकारी मकसूम शेख, माणिक जाधव, सुरेंद्र भोईर, गिरीष घोष्टेकर, सईद चिवणे, परवाना विभागप्रमुख स्नेहल पुण्यार्थी आणि अग्निशमन प्रमुख नितीन चव्हाण उपस्थित होते.
‘एक खिडकी योजना’ सुरू
फटाके विक्रेत्यांच्या सोयीसाठी महापालिकेने ‘एक खिडकी योजना’ सुरू केली आहे. तिचे केंद्र पालिकेच्या मुख्यालयाच्या तळमजल्यावर आहे. या योजनेअंतर्गत परवाना प्रक्रियेसाठी दोन स्वतंत्र कर्मचारी नेमण्यात आले आहेत. सर्व विक्रेत्यांनी या केंद्रामार्फत आवश्यक परवाने त्वरित प्राप्त करून घ्यावेत, असे आवाहन आयुक्तांनी केले.
फटाके विक्रीची ठिकाणे
यावर्षी फटाके विक्रीसाठी महापालिकेने काही अधिकृत ठिकाणे ठरविलेली आहेत. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण, भादवड, शंकर कमटम बिल्डिंग (पद्मानगर) येथील मैदान, काटेकर मैदान, कामतघर, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज चौकाजवळील नझराना सिनेमाचे मोकळे मैदान हीच ठिकाणे फटाके विक्रेत्यांनी निवडावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
