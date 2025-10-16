‘बुद्धा, द एक्झिक्युटिव्ह कोच : टाइमलेस विज्डम’ पुस्तकाचे प्रकाशन
मुंबई, ता. १६ ः दादरच्या शिवाजी मंदिरातील राजर्षी शाहू महाराज सभागृहात डॉ. संतोषकुमार फुलपगार लिखित ‘बुद्धा, द एक्झिक्युटिव्ह कोच : टाइमलेस विज्डम’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. या सोहळ्याला शिक्षणतज्ज्ञ, मान्यवर आणि साहित्यप्रेमीची मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, डॉ. हर्षदीप कांबळे, माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. भालचंद्र मुणगेकर, अर्थतज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ व आणि चीफ पर्सोनेल ऑफिसर (सेंट्रल रेल्वे) यांच्या हस्ते पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.
मान्यवरांनी या पुस्तकाच्या परिवर्तनकारी शक्तीवर भर देत, हे पुस्तक विद्यार्थ्यांसाठी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अधिकारीवर्गासाठी त्यांच्या जीवनात आणि कार्यात उत्कृष्टता साधण्यासाठी कसे उपयुक्त ठरू शकते यावर आपली मते मांडली.
डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी बुद्धांच्या अष्टांगिक मार्गाने आपले जीवन कसे रूपांतरित होऊ शकते, यावर भाष्य केले. डॉ. मुणगेकर यांनी एक्झिक्युटिव्ह कोचेस कसे करिअरला गती देऊ शकतात आणि बुद्धांच्या शिकवणीचे आधुनिक संदर्भातील महत्त्व अधोरेखित केले. लेखक डॉ. संतोषकुमार फुलपगार यांनी पुस्तकातील महत्त्वाचे मुद्दे आणि विचार थोडक्यात मांडले.
या सोहळ्यास भंते पद्ममपाणी, विविध वरिष्ठ सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. हा कार्यक्रम नेशनबिल्डर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विचार महोत्सव समितीतर्फे आयोजित करण्यात आला होता.
