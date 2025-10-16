कल्याण पूर्वेत ''माणुसकीची भिंत'' उपक्रम
कल्याण पूर्वेत ‘माणुसकीची भिंत’ उपक्रम
आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते उद्घाटन
कल्याण, ता. १६ (बातमीदार) : गरजू लोकांना आवश्यक वस्तू, कपडे आणि अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी कल्याण पूर्वेकडील ‘५-ड’ प्रभागाच्या आवारात ‘माणुसकीची भिंत’ हा अभिनव उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. महापालिकेचे प्रशासक आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या हस्ते गुरुवारी (ता. १६) या उपक्रमाचे अनावरण करण्यात आले. हा उपक्रम सहयोग सामाजिक संस्था आणि रोटरी क्लब ऑफ कल्याण टायगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात येत आहे.
दिवाळीच्या काळात नागरिक नवीन कपडे घेतात आणि जुनी कपडे टाकून देतात. दुसरीकडे गरजू लोकांकडे अनेक दिवस एकच कपडा असतो. जुनी कपडे टाकून देण्याऐवजी ती स्वच्छ करून ‘माणुसकीच्या भिंती’वरील स्टँडवर व्यवस्थित ठेवल्यास गरजू लोक सन्मानाने ती येथून घेऊ शकतील. कपडे, अन्नधान्य, ब्लँकेट आणि अन्य आवश्यक वस्तू गरजूंपर्यंत पोहोचवणे हा या भिंतीचा मुख्य हेतू आहे. रंगकाम केलेल्या या भिंतीवर वस्तू ठेवण्यासाठी विशिष्ट कप्पे तयार करण्यात आले आहेत. दिवाळी तोंडावर असल्याने नागरिकांनी आपल्या वापरात नसलेल्या परंतु चांगल्या स्थितीत असलेल्या वस्तू येथे आणून ठेवाव्यात, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. परिसरात धुळीचे वातावरण असल्यामुळे कपडे आणि इतर वस्तू कागदात किंवा पिशवीत गुंडाळून ठेवण्याची विनंती संस्थांनी केली आहे, जेणेकरून त्या खराब होणार नाहीत. या वेळी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी वस्तूंची देवाणघेवाण करताना कोणीही कमीपणा बाळगू नये, हे एक माणुसकीचे कार्य आहे, अशी भावना व्यक्त केली.
उद्घाटनप्रसंगी घनकचरा उपायुक्त रामदास कोकरे, ५-ड प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त उमेश यमगर, सविता हिले, रोटरी क्लबचे अध्यक्ष भूषण कोठावदे, जाणीव सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष प्रथमेश सावंत, अनिता पाटील, सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष विजय भोसले तसेच विविध सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या वस्तू ठेवता येतील
जुनी वस्त्रे/कपडे
ब्लँकेट, चादरी
पादत्राणे (चप्पल, बूट)
आधार काठ्या
ताट, वाटी यांसारखे घरगुती साहित्य
