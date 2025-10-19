महामार्गावर साईड पट्टीअभावी अपघाताचा धोका
महामार्गावर साईड पट्टीअभावी अपघाताचा धोका
कर्जतमधील दुचाकीस्वारांसह पादचाऱ्यांचा जीव धोक्यात
कर्जत, ता. १९ (बातमीदार) ः कर्जत शहरातून जाणारा ५४८/ अ क्रमांकाचा महामार्ग हा मुख्य असून, यावर दररोज मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक असते. मात्र संभाजी महाराज चौक दहिवली ते चारफाटा या मार्गावरील रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना साईड पट्टी नसल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः उल्हास नदीवरील श्रीराम पुलाजवळ आणि चारफाटा रेल्वे पुलावर दुचाकीस्वारांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे.
शनिवार-रविवार तसेच सुट्ट्यांच्या दिवशी या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. साईड पट्टी नसल्यामुळे दुचाकीस्वार रस्त्याकडेला जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अपघाताची शक्यता वाढते. चारफाटा रेल्वेपुलावर डिव्हायडर असल्यामुळे रस्ता अधिकच अरुंद झाला आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी ही परिस्थिती गंभीर बनत चालली आहे. या रस्त्याच्या देखभाल व दुरुस्तीचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे आहे. नागरिकांच्या तक्रारींवर तीन वर्षांपासून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर आवाज उठवला आहे. कर्जत शहर बचाव समितीचे ॲड. कैलास मोरे यांच्या माध्यमातून आक्रमक आंदोलनाचे इशारे दिले जात आहेत. नोव्हेंबर २०२३मध्ये संतोष थोरवे यांनीही या गंभीर समस्येकडे लक्ष वेधले होते.
....................
वर्गणी गोळा करून काम करावे का?
स्थानिक कार्यकर्ते विकास चित्ते यांनी सांगितले, की चारफाटा ते नानासाहेब धर्माधिकारी कमानीदरम्यान रेल्वे ब्रिजच्या चढणीवर व उतरणीवर साईड पट्ट्या वाहून गेल्या आहेत. काही ठिकाणी दीड फूट खोल खड्डे आहेत. त्यामुळे दुचाकीस्वार घसरून पडतात. पावसाळ्यात झाडेझुडपे वाढल्याने पादचारी आणि मॉर्निंग वॉक करणाऱ्यांनाही धोका निर्माण झाला आहे. प्रशासन लक्ष देत नसेल तर नागरिकच वर्गणी गोळा करून साईड पट्टीचे काम करण्याचा विचार करीत आहेत.
