वाढदिवशी प्रवीण दरेकरांचे पूरग्रस्तांना साह्य
आर्थिक मदतीसह कंदील, पणत्या, दिवाळी फराळाची भेट
मुंबई, ता. १६ : मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त कोणताही भपका न करता पूरग्रस्तांना जीवनावश्यक वस्तू तसेच आर्थिक मदत दिली. त्यांनी धाराशिव जिल्ह्यातील वावेगव्हाण गावाला (ता. परांडा) भेट देऊन तेथील ग्रामस्थांना दिवाळीचा फराळ, कंदील, पणत्या, चादरी दिल्या. तसेच गावकऱ्यांना आर्थिक मदतही दिली. आमदार निधीतूनही गावच्या विकासासाठी २५ लाख रुपये खर्च करणार आहोत, असे दरेकर यांनी नुकतेच सांगितले.
शेतकरी अडचणीत असताना वाढदिवसाचे हारतुरे स्वीकारणे मला पटणारे नव्हते. सत्ताधारी पक्षाचे सर्वच नेते-कार्यकर्ते पूरग्रस्तांना मदत करत आहेत, मात्र शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील अशा मोठ्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जायला वेळ नाही. निवडणुका जवळ आल्याने आता पावसाळ्यात बेडकं बाहेर पडतात तसे यांना निवडणूक आयोगाकडे जायला वेळ आहे. त्यांची सारी नौटंकी सुरू आहे, असा टोलाही दरेकर यांनी लगावला.
दरेकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त दहिसर येथे ज्येष्ठ नागरिकांना ब्लॅंकेट, सुगंधी उटणे आदींचे वाटप करण्यात आले, या वेळी ते बोलत होते. आगामी काळात मुंबई बँकेच्या माध्यमातून महिलांना उद्योग व्यवसायात सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले.
स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानंतर मुंबईत मराठी माणसासाठी शिवसेनेने काहीही केले नाही. अभ्युदय नगर येथे उद्धव गटाचे आमदार असूनही आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असतानाही बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासाच्या प्रस्तावावर सही झाली नाही. हा पुनर्विकास देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. फडणवीस यांनीच मराठी माणसाला घरे दिली. मराठी माणसाच्या नावावर राजकारण करण्याचे दिवस संपले. विधानसभा निवडणुकीत जनतेने हे दाखवून दिले आहे, अशी टीकाही दरेकर यांनी केली.
