संग्राम जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल करा
शरद पवार पक्षाची राबोडी पोलिस ठाण्यावर धडक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १५ : अजित पवार गटाचे आमदार संग्राम जगताप यांनी द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप करत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करावा, या मागणीसाठी शरद पवार पक्षाने राबोडी पोलिस ठाण्यावर धडक दिली. राष्ट्रीय सरचिटणीस डाॅ. जितेंद्र आव्हाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांच्या नेतृत्वात शेकडो कार्यकर्त्यांनी हा धडक मोर्चा काढला होता.
आमदार संग्राम जगताप यांनी करमाळा येथील जनआक्रोश मोर्चात बोलताना, दीपावलीची खरेदी फक्त हिंदूंच्या दुकानातून करा, असे विधान केले होते. या विधानाचे पडसाद आता सर्वत्र उमटले आहेत, मात्र अजित पवार यांनी अद्याप त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या निषेधार्थ शरद पवार पक्षाच्या वतीने हा मोर्चा काढण्यात आला.
राबोडीतील मुख्य नाक्यावरून या मोर्चाला सुरुवात झाली. संग्राम जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल करा, हम सब भाई-भाई, अशा संदेशाचे फलक हातात घेऊन शेकडो तरुण-तरुणी मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राबोडी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चव्हाण यांची भेट घेऊन संग्राम जगताप यांच्यावर गुन्हा दाखल करून अटक करावी, या मागणीचे निवेदन दिले.
तत्काळ अटक करा
याप्रसंगी मनोज प्रधान यांनी सांगितले की, संग्राम जगताप यांचे विधान फक्त धार्मिक द्वेष पसरविणारे नाही, तर अजित पवार यांनाच आव्हान देणारे आहे. एरवी फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या समतावादी विचारांवर बोलणाऱ्या अजित पवार यांच्याच गटाचा एक आमदार सामाजिक संघर्ष निर्माण करत आहे. याचाच अर्थ जगताप यांना अजित पवार गटाची विचारधारा मान्य नाही. तसेच, अजित पवार हे कारवाई करण्याऐवजी फक्त नोटीस देत असतील, तर त्यांची जगतापांना मूक संमती नाही ना, अशी शंका मनात येते. जगतापांना तत्काळ अटक करण्याची मागणी त्यांनी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
