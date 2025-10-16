घर शिफ्टिंग करणे पडले साडेतीन लाखांना
कुलूप उचकटून चोरट्यांचा हात साफ
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : एका महिलेच्या घराचे कुलूप, कोयंडा उचकटून चोरट्यांनी रोख रकमेसह सोन्याचे दागिने पळविल्याची घटना घडली आहे. एकूण साडेतीन लाखांहून अधिकचा मुद्देमाल घेऊन चोरट्यांनी पोबारा केला. घर शिफ्टिंगदरम्यान हा प्रकार घडल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
किसननगर येथील मल्लिका (वय ४७) यांनी आनंदनगर येथील उन्नती गार्डन येथे नवीन घर खरेदी केले. या नवीन घरी मागील सात दिवसांपासून सामान शिफ्टिंगचे काम सुरू होते. १३ ऑक्टोबर रोजी रात्री ८ वाजण्याच्या सुमारास जुन्या घराला लॉक लावून नवीन घरी गेल्या असता दुसऱ्या दिवशी शेजारी महिलेने फोन करून घराचे कुलूप तुटल्याचे सांगितले. घरी आल्यावर घरातील सामान अस्ताव्यस्त पडल्याचे दिसून आले. लोखंडी कपाटाचा दरवाजा उघडा दिसून आला. तसेच त्या कपाटाच्या लॉकरमध्ये ठेवलेले त्यांचे आणि मुलीचे सोन्याचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरीला गेल्याचे समोर आले. यामध्ये एक लाख रोख, १० ग्रॅम वजनाचे ४० हजारांचे मंगळसूत्र, सहा ग्रॅम वजनाचे २२ हजारांचे ब्रेसलेट, पाच ग्रॅम वजनाची २० हजारांची चेन, सहा ग्रॅम वजनाच्या २२ हजारांच्या कानातील रींग, १५ ग्रॅम वजनाचा ६० हजारांचा नेकलेस, २० ग्रॅम वजनाच्या ८० हजारांच्या चार बांगड्या, पाच ग्रॅम वजनाच्या २० हजारांच्या चार अंगठ्या असा ऐवज चोरीला गेल्याचे तक्रारीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी अनोळखी चोरट्याविरोधात श्रीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गुलझारीलाल फडतरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.