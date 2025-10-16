दिवाळीत घ्या डोळ्यांची काळजी!
दिवाळीत घ्या डोळ्यांची काळजी!
दुर्घटना टाळण्याचे नेत्रतज्ज्ञांचे आवाहन
मुंबई, ता. १६ ः दिवाळीनिमित्त मुंबईत मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी केली जाते. मात्र फटाक्यांतून निघणारा धूर डोळे आणि त्वचेसाठी धोकादायक असतो. त्यामुळे फटाके हाताळताना अतिरिक्त काळजी घेणे अत्यावश्यक आहे, असा सल्ला नेत्रतज्ज्ञांनी दिला आहे.
दिवाळीचा सण जवळ येत असताना घराघरात आनंदाचे वातावरण आहे. मात्र फटाक्यांच्या आतषबाजीमुळे होणाऱ्या डोळ्यांच्या तक्रारी टाळण्यासाठी नेत्रविकारतज्ज्ञांनी खबरदारी घेण्याचा सल्ला दिला आहे. फटाक्यांमधील धूर, रासायनिक घटक आणि मोठा आवाज हे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
दिवाळी हा प्रकाशाचा आणि आनंदाचा सण आहे. घराघरात कंदील, रांगोळ्या आणि फराळाचे पदार्थ दिसू लागले आहेत. त्यात लहान मुलांचा फटाके उडवण्याचा उत्साह वेगळाच असतो. हा आनंदाचा सण खऱ्या अर्थाने प्रकाशमान व्हावा, यासाठी डोळ्यांची काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे, असे नेत्र विकारतज्ज्ञ डॉ. तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. लहान मुलांनी फटाके उडवताना नेहमी मोठ्यांच्या देखरेखीखाली असावे. गॅसजवळ खेळणे किंवा तळणाच्या वेळी स्वयंपाकघरात येणे टाळावे. फराळ करताना गरम तेलाचे थेंब डोळ्यात गेल्यास लगेच स्वच्छ पाण्याने डोळे धुवा आणि डोळ्यावर स्वच्छ रुमाल ठेवा, असा सल्ला त्यांनी दिला.
डॉ. लहाने यांनी पुढे सांगितले, की फटाक्यांचा धूर डोळ्यात गेल्यास चुरचुरणे, पाणी येणे ही लक्षणे दिसतात. डोळ्यातून रक्त येत असल्यास किंवा दृष्टी धूसर होत असल्यास तत्काळ नेत्रतज्ज्ञांकडे जावे. फटाके उडवताना सुरक्षात्मक चष्मा घातल्यास धुरापासून संरक्षण होते. दिवाळीच्या काळात हवेतील प्रदूषण वाढल्यामुळे डोळ्यांचा त्रास वाढण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे योग्य काळजी घेणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नेत्रविकारतज्ज्ञ डॉ. शशी कपूर यांनी सांगितले, की फटाके पेटवताना सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करू नये. ज्वलनशील पदार्थांपासून दूर राहावे. फटाके नेहमी शरीरापासून दूर ठेवून जाळावेत आणि लांबलचक काठीचा वापर करावा. डोळ्यांना आणि चेहऱ्याला दुखापत होण्याच्या घटना बहुधा रॉकेट किंवा कुंडीसारख्या फटाक्यांमुळे घडतात. त्यामुळे असे फटाके नेहमी दुरूनच उडवावेत आणि शक्य तितके लहान मुलांना फटाक्यांपासून दूर ठेवावे.
डॉ. कपूर यांनी आणखी सांगितले, की फटाक्यांना हात लावल्यानंतर त्याच हाताने डोळ्यांना स्पर्श करू नका. यामुळे घातक रसायन डोळ्यात जाण्याचा धोका असतो. डोळ्यात रसायन गेलेच तर लगेच पाण्याने डोळे स्वच्छ धुवा. जळजळ, खाज किंवा सूज आल्यास डोळे चोळू नका आणि त्वरित नेत्रतज्ज्ञाचा सल्ला घ्या. त्यांनी सर्व नागरिकांना दिवाळीचा सण सुरक्षित आणि आरोग्यदायी पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन केले.
फराळाच्या तयारीत किंवा फटाके उडवताना थोडी काळजी घेतली तर डोळ्यांचे अपघात टाळता येतात. आनंदाचा सण डोळ्यांच्या त्रासात बदलू देऊ नका.
- डॉ. तात्याराव लहाने, नेत्र विकारतज्ज्ञ
फटाके आनंदासाठी असतात, अपघातासाठी नव्हे. सुरक्षात्मक चष्मा, योग्य अंतर आणि सावधगिरी हीच डोळ्यांच्या आरोग्याची खरी रक्षा आहे.
- डॉ. शशी कपूर, नेत्र विकारतज्ज्ञ
