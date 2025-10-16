कल्याण पूर्वेत विजेचा ''खेळखंडोबा''
कल्याण पूर्वेत विजेचा ‘खेळखंडोबा’
नियोजनशून्य कामांमुळे नागरिक त्रस्त; अनेक तासांच्या शटडाऊनमुळे संताप
कल्याण, ता. १६ (बातमीदार) : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिक घरगुती साफसफाई, फराळ बनवणे आणि रोषणाईच्या तयारीमध्ये व्यस्त असताना, महावितरणने तांत्रिक दुरुस्तीच्या नावाखाली दुपारच्या वेळी अनेक तासांसाठी वीजपुरवठा खंडित केल्यामुळे कल्याण पूर्वेतील नागरिकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अशी आवश्यक कामे वेळेचे योग्य व्यवस्थापन करून किंवा काही दिवस आधीच पूर्ण करावीत, अनेक तास वीजपुरवठा खंडित करून नागरिकांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.
कल्याण पूर्वेतील काही भागांत केलेल्या कामांपैकी, संतोषनगर ट्रान्स्फॉर्मर परिसरात बुधवारी (ता. १५) जवळपास चार तास वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला होता. सेवा काही वेळाने सुरू झाली, परंतु अल्पावधीतच तिसगाव नाका परिसरात नवीन केबल टाकण्यासाठी पुन्हा दोन तास वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला. स्थानिक रहिवाशांचा आरोप आहे की, संतोषनगर येथील काम सुरू असतानाच तिसगाव नाका भागातील काम एकत्र केले असते, तर एकाच वेळेच्या शटडाऊनमध्ये दोन्ही कामे पूर्ण करता आली असती, मात्र महावितरणच्या नियोजनशून्य व्यवस्थापनामुळे दिवाळीच्या तोंडावर नागरिकांना अनावश्यक त्रास सहन करावा लागला. ठेकेदारांकडून कामगारांना जास्त वेळ देऊन काम पूर्ण करून घेण्यासाठी हे शटडाऊन वेळोवेळी घेतले जातात, असाही आरोप स्थानिकांनी केला आहे.
गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह
बुधवारी पुणे लिंक रोडवरील संतोषनगर भागात वीज वितरण कंपनीने ओव्हरहेड केबल टाकण्याचे काम हाती घेतले होते. नवीन केबल टाकूनही ती दीर्घकाळ टिकणार नाही, अशी शक्यता व्यक्त करत कंपनीने या ठिकाणी दोन नवीन केबल्स राखून ठेवल्याचे समजते. जर नुकतीच टाकलेली नवीन केबलच जास्त काळ टिकणार नसेल, तर कंपनीच्या गुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. नियोजनशून्य कामांमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, काही महिन्यांनंतर याच नव्या केबल जळाल्यास पुन्हा शटडाऊन घेऊन कामे केली जातील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.
