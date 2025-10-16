ठाण्यात भाजपचा ‘अब की बार ७० पार’ चा नारा
ठाण्यात ‘अब की बार ७० पार’चा नारा
भाजपच्या मार्गदर्शन शिबिरात कार्यकर्त्यांचा सूर
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १६ : आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चे बांधणीला सुरुवात केली आहे. अशातच पालिका निवडणुका महायुतीत लढवाव्यात, असा वरिष्ठ नेत्यांचा सूर असताना, स्थानिक पातळीवर मात्र, स्वबळाचा नारा दिला जात आहे. भाजपने पालिका निवडणूक लढण्यासाठी इच्छूक कार्यकर्त्यांसाठी मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात कार्यकर्त्यांनी स्वबळाचा नारा देत ‘अब की बार ७० पार’ ची घोषणा दिली. यामुळे भाजपने ठाणे पालिका निवडणुकीत एकाला चलो रेचा नारा दिला आहे. तर, दुसरीकडे ठाण्यातील आनंद आश्रम येथे शिंदे सेनेच्या नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांच्या पार पडलेल्या बैठकीत भाजपविरोधात नाराजीचा सूर लावला.
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महायुती आणि महाविकास आघाडीकडून स्थानिक पातळीवरील पदाधिकारी व नेत्यांकडून आढावा घेतला जात असून निवडणुकीची पुढील दिशा ठरविण्यात येत आहे. अशातच महायुतीतील मित्र पक्षांमध्येच चढाओढ लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यात ठाण्यातील आनंद आश्रम येथे शिंदेच्या शिवसेनेचे खासदार नरेश म्हस्के यांच्या उपस्थितीत बुधवारी माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांची संघटनात्मक आणि पूर्वतयारीसंदर्भात महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत महायुतीमधील भाजपबाबत नाराजीचा सूर उमटला. ठाण्यात शिवसेनेच्या माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांकडून होत असलेल्या विकासकामांमध्ये भाजपचे काही पदाधिकारी अडथळे आणत असल्याच्या तक्रारी नगरसेवकांनी व्यक्त केल्या. अनेक माजी नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांनी आगामी ठाणे महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची मागणी बैठकीत केली.
दुसरीकडे, ठाणे भाजपकडून गुरुवारी (ता. १६) इच्छुक उमेदवारांच्या मार्गदर्शन शिबिरात पक्षाने आगामी निवडणुकीसाठीची ताकद दाखवली. ठाणे शहरातील १८ मंडळांतून तब्बल ४१६ इच्छूक उमेदवारांनी या शिबिरात सहभाग नोंदवला. या शिबिरात आमदार संजय केळकर, आमदार निरंजन डावखरे, शहराध्यक्ष संदीप लेले यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. यात उमेदवारांना संघटन, प्रचारतंत्र आणि मतदारांशी संवाद साधण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. या माध्यमातून ठाणे भाजपने स्वबळाची तयारी सुरु केल्याची चर्चा असतानाच, कार्यकर्त्यांनी स्वबळाचा नारा देत अब की बार ७० पारची घोषणा दिली. दरम्यान, दोन्ही पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ठाणे पालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची मागणी होत असल्याचे दिसून येत असून यावर वरिष्ठ काय भुमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
यंदाच्या निवडणुकीतील सर्वच जागांवर कामाला लागण्याच्या सूचना दिल्या असून ठाणे पालिकेत महापौर भाजपचा बसावा अशी कार्यकर्त्यांनी मार्गदर्शन शिबिरात व्यक्त केली आहे. या शिबिरात ४५० इच्छुकांनी परिचय पत्र सादर केली आहेत.
- संजय केळकर, आमदार, भाजप
आजची बैठक ही संघटनात्मक असून बूथ पातळीवर कशा पद्धतीने काम करावे, याचे मार्गदर्शन करण्यात आले. यावेळी कार्यकर्त्यांना विचारले असता, कार्यकर्त्यांनी यंदा ७० पारचा नारा दिला. असे असले तरी, वरिष्ठ जो निर्णय घेतील तो अंतिम असेल.
- निरंजन डावखरे, आमदार, भाजपा
युती नको किंवा हवी असे कार्यकर्ते सांगत असले तरी याबाबत वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेण्यात येतो. त्यामुळे आजच्या शिबीरात अब की बार ७० पार ची घोषणा दिल्या असल्या तरी, या शिबीराचा आणि युतीच्या निर्णयाचा तसा काहीच संबंध नाही.
- संदीप लेले, जिल्हाध्यक्ष, भाजप
