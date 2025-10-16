दिवाळीत तळोजा, खारघरमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत
दिवाळीत तळोजा, खारघरमध्ये पाणीपुरवठा सुरळीत
सिडकोकडून लेखी आश्वासन; नागरिकांच्या आंदोलनाला यश
खारघर, ता. १६ (बातमीदार) : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर खारघर आणि तळोजा परिसरात सुरू असलेल्या कमी दाबाच्या पाणीपुरवठ्याच्या समस्येवर तोडगा निघाला आहे. शनिवार (ता. १८) पर्यंत या भागात नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा केला जाईल, असे लेखी आश्वासन सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागाचे अधीक्षक अभियंता पी. एम. शेवतकर यांनी भाजप पनवेल उत्तरचे सरचिटणीस विनोद घरत यांना दिले आहे.
खारघर सेक्टर-२३ आणि २७ ते ४० तसेच तळोजा फेज एक व दोन परिसरात गेल्या अनेक दिवसांपासून कमी दाबाने पाणी येत असल्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. पाण्याच्या समस्येमुळे दिवाळीच्या तयारीत अडथळे निर्माण झाल्याने रहिवासी संतप्त झाले होते. याबाबत भाजप पनवेल उत्तर सरचिटणीस विनोद घरत आणि तालुका उपाध्यक्ष निर्दोष केणी यांनी नागरिकांसह बुधवार (ता. १५) रोजी सिडकोच्या पाणीपुरवठा विभागात धडक देत अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. या वेळी नागरिकांनी सिडको प्रशासनाविरोधात घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला. जोपर्यंत पुरेसा पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत कार्यालय सोडणार नाही, असा इशाराही देण्यात आला. नागरिकांच्या तक्रारींची दखल घेत सिडकोच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी नवी मुंबई महापालिकेकडे अतिरिक्त १५ एमएलडी पाण्याची मागणी केली असल्याचे सांगितले. तसेच खारघर सेक्टर-२६ येथे नवीन पंप बसविण्याचे काम सुरू असून, यामुळे लवकरच पुरवठा सुधारेल, असेही त्यांनी नमूद केले.
