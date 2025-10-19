दिवाळीनिमित्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांना महापालिकेची प्रोत्साहन भेट
दिवाळीनिमित्त दिव्यांग विद्यार्थ्यांना महापालिकेची प्रोत्साहन भेट
कलागुणांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढवण्याचा प्रयत्न
जुईनगर, ता. १९ (बातमीदार) ः नवी मुंबई महापालिकेच्या ईटीसी केंद्रामार्फत दिव्यांगांसाठी नियमित विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रम राबवले जातात. याचाच एक भाग म्हणून दिवाळीनिमित्त महापालिकेने दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहनात्मक कार्यक्रम आयोजित केला. या उपक्रमांतर्गत दिव्यांग विद्यार्थ्यांनी आणि त्यांच्या पालकांनी बनवलेल्या विविध वस्तू, हस्तकला आणि पारंपरिक फराळाचे प्रदर्शन महापालिका मुख्यालयात मांडण्यात आले.
महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांचे कलागुण आणि त्यांच्या प्रयत्नांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. ईटीसी केंद्र संचालिका अनुराधा बाबर यांनी सांगितले, की या उपक्रमाचा उद्देश विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे तसेच त्यांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन देणे हा आहे. तसेच महापालिका दिव्यांगांसाठी विविध योजना राबवते, ज्याचा एक भाग म्हणून हा कार्यक्रम घेण्यात आला. कार्यक्रमात महापालिकेच्या तळमजल्यावर विविध स्टॉल्स लावण्यात आले होते, ज्यावर विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी तयार केलेल्या वस्तू, हस्तकला, फराळ इत्यादी ठेवले होते. या प्रदर्शनातून विद्यार्थी स्वतःच्या कला-कौशल्याचे प्रदर्शन करीत नव्हते, तर त्यांना आर्थिक प्रोत्साहनदेखील मिळाले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी तसेच उपस्थित मान्यवरांनी वस्तूंची खरेदी करून विद्यार्थ्यांचा उत्साह वाढवला. याप्रसंगी अतिरिक्त आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त किसनराव पलांडे, अधिकारी सत्यवान उबाळे, डॉ. प्रशांत जवादे, डॉ. अजय गडदे यांसारखे मान्यवर उपस्थित होते.
