महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून फटाक्यांची चाचणी
लार्ज क्रॅकर्स फटाक्यांचा आवाज सर्वात जास्त
ठाणे शहर, ता. १६ (बातमीदार) ः फटाक्यांच्या आतषबाजीशिवाय दिवाळी साजरी करणे उत्सवप्रेमींना शक्य होत नाही. त्यामुळेच या सणाचा उत्साह द्विगुणित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फटाक्यांचा वापर होतो. मात्र हेच फटाके वायू आणि ध्वनिप्रदूषणात भर घालत असल्याने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या फटाक्यांवर बंदी घातली आहे. फटाके उत्पादन कंपन्यांना त्याबाबतचे सक्त निर्देश देण्यात आले असून, नियमांचा भंग करणारे कारखाने आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई केली जाणार आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून ठाण्यात २५ प्रकारच्या फटाक्यांची चाचणी घेण्यात आली.
दिव्यांचा सण म्हणून दिवाळीकडे पाहिले जाते. यासोबतच फटाक्यांची आतषबाजी करणारा सण म्हणूनदेखील हा सण प्रसिद्ध आहे. मात्र फटाक्यांमुळे ध्वनी आणि वायू प्रदूषणात मोठी वाढ होते. असे फटाके फोडल्यामुळे परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक, रुग्ण, लहान मुले यांना प्रदूषणाचा त्रास होतो. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पुढाकार घेतला आहे. बाजारात विक्रीसाठी आलेल्या फटाक्यांवर मंडळाची नजर असून, प्रदूषण पसरवणारे संशयित फटाके ताब्यात घेऊन त्यांची मोकळ्या मैदानात चाचणी केली जाते.
गुरुवारी (ता. १६) मंडळाने उपप्रादेशिक अधिकारी आनंद काटोले आणि संजीव रेदासानी यांच्या नेतृत्वाखाली फटाक्यांची चाचणी घेतली. या वेळी ठाणे पालिकेच्या प्रदूषण नियंत्रण विभागाचे कनिष्ठ केमिस्ट ओम परळकर, स्थानिक पोलिस ठाण्याचे अधिकारी उपस्थित होते. ठाण्यातील रायला देवी तलावाच्या मोकळ्या जागेत ही चाचणी घेण्यात आली. यामध्ये विविध स्टॉलवरून खरेदी करून आणलेले २५ प्रकारचे फटाके फोडण्यात आले. त्यामध्ये लार्ज क्रॅकर्स फटाक्यांच्या ११०.४ डेसिबल आवाजाची नोंद झाली, तर सर्वात कमी ६२.३ डेसिबल आवाज देणाऱ्या टू साउंड नामक फटाक्यांची नोंद झाली.
जास्त आवाज देणारे पहिले १० फटाके
लार्ज क्रॅकर्स - ११०.४ डेसिबल
२४ डिलक्स - ९४.९
बिग क्रॅकर्स - ९३.२
स्मॉल क्रॅकर्स - ८६.७
लावा विलकनो - ८६.५
स्मॉल लड - ८४.३
स्वेडन सोनी - ८३.८
सुप्रीम हल्कवार - ८३.५
ॲटम बॉम्ब - ८०.४
ट्रिपल बार - ७८.३
बाजारात विकल्या जाणाऱ्या फटाक्यांची ध्वनी पातळी किती आहे, याची चाचणी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून केली जाते. यामध्ये १२५ डेसिबलपेक्षा जास्त आवाज असणारे फटाके आढळले तर त्या कंपनी आणि विक्रेत्यावर कारवाई केली जाते.
- संजीव रेदासानी, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, ठाणे
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्रदूषण नियंत्रणासाठी जनजागृती केली जाते. फटाके कारखान्यांना ग्रीन फटाके बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये वायू प्रदूषण आणि ध्वनिप्रदूषणाचे नियम पाळले आहेत. नागरिकांनीही फटाके फोडायचेच असतील तर फटाक्यांच्या बॉक्सवर ग्रीन लेबल असलेले फटाके फोडावेत.
- आनंद काटोले, उप प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
कोट फोटो : चष्मा लावलेले - संजीव रेदासानी,
पांढरा सदरा - आनंद काटोले
