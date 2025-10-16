माजी आयएएस अधिकारी दिलीप खेडकर यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा
दिलीप खेडकर यांना न्यायालयाचा दिलासा
नवी मुंबई, ता. १६ (वार्ताहर) : ऐरोली येथे क्लीनरचे अपहरण केल्याप्रकरणी चर्चेत आलेले माजी आयएएस अधिकारी दिलीप खेडकर यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १६) अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. त्यामुळे त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. बेलापूर न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खेडकर यांच्या गाडीचा गेल्या १३ सप्टेंबरला किरकोळ अपघात झाल्यानंतर त्यांनी मिक्सरचालकावर हल्ला करून क्लीनर प्रल्हाद कुमार याचे अपहरण केले होते. त्यांनी प्रल्हाद कुमारला पोलिस ठाण्यात न नेता थेट पुण्यातील आपल्या घरी नेऊन तळघरात डांबून ठेवले होते. मोबाईल लोकेशनच्या आधारे रबाळे पोलिसांनी खेडकर यांच्या पुणे येथील घरावर छापा टाकून क्लीनरची सुटका केली होती. या वेळी खेडकर यांच्या पत्नी मनोरमा खेडकर यांनीही पोलिसांनाची अडवणूक केली होती. त्यामुळे त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
बेलापूर न्यायालयाने मनोरमा खेडकर यांना तात्पुरता जामीन दिला होता; मात्र दिलीप खेडकर यांचा अर्ज फेटाळला होता. उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी खेडकर दाम्पत्याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न आणि अपहरण प्रकरण संघटित गुन्हेगारी स्वरूपाचे असल्याचे गंभीर आरोप न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने दिलीप खेडकर यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे, तसेच त्यांना पोलिसांना तपासात सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
