दिलीप खेडेकर यांना अटकेपासून संरक्षण
दिलीप खेडकर यांना
अटकेपासून संरक्षण
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : प्रल्हाद कुमार चौहान अपहरण प्रकरणात निलंबित प्रक्षिक्षणार्थी सनदी अधिकारी पूजा खेडकरचे वडील आणि माजी सनदी अधिकारी दिलीप खेडकर यांना उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १६) अटकेपासून संरक्षण देताना अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केला. बेलापूर न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर खेडकर यांनी त्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्या. नितीन बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे खेडकर यांची याचिका सुनावणीसाठी आली. चालक कुमारला सहा आठवड्यांत चार लाख रुपयांची भरपाई तसेच एक लाख रुपये पोलिस कल्याण निधीमध्ये जमा करण्याचे आदेशही दिले. याप्रकरणी चालक प्रफुल्ल याला अटक झाली असून, तो न्यायालयीन कोठडीत आहे.
तत्पूर्वी, सरकारी अधिकारी राहिलेल्या अर्जदाराकडून अशी कृती अपेक्षित नाही. त्यांच्याविरूद्ध अन्य तक्रारीही असताना तुम्ही अटकपूर्व जामिनाची मागणी कशी करू शकता, तुमच्या विरोधात पुरावे असून, त्याकडे डोळेझाक करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सुनावले. याचिकाकर्ते हे कुमारला भरपाई देण्यास तयार आहेत, असे खेडकर यांच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, न्यायालय घालेल्या त्या अटींचे पालन करण्यास याचिकाकर्ता तयार असल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. सरकारी वकिलांनी याचिकेला विरोध केला; मात्र न्यायालयाने खेडकर यांच्या आश्वासनाची दखल घेऊन त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला.
